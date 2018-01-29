Гучна смерть курсанта у Харкові: батько загиблого оприлюднив цікаві факти

У Дмитра Зобніна, курсанта Харківського національному університету Повітряних Сил, не було причини чинити самогубство. Крім того, виникає дуже багато питань щодо обставин навколо його смерті.

Про це розповів батько загиблого Сергій Зобнін, передає NewsOne.

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За словами чоловіка, хлопець взагалі не збирався вкорочувати собі віку, поготів у нього не було ні з ким жодних конфліктів.

"За день до вбивства у нього зламався ноутбук. Він його відремонтував. Напередодні купив собі купу їжі, забив холодильник. Говорив з нами, був веселим, навіть пісні співав", – переконує він.

На його думку, це не було самогубством, а Дмитра вбили.

Співробітники університету мені почали дзвонити з 8:00. Питали, чи є у нього проблеми, а чи є дівчина. Я зараз розумію, що це вони мотив для самогубства підбирали. Розповідали, що шукають його. Як можна шукати було, якщо наш хлопчик лежав застреленим на третьому поверсі, а з автоматів він би не зміг вийти з будинку, тому що там чергують теж,

– зауважив батько загиблого.

Крім того чоловік припускає, що тіло його сина могли знайти одразу, а потім вже замивали сліди.

"Вони мені, коли я приїхав, всунули нібито передсмертну записку, але це не почерк Дмитра, будь-яка експертиза може це підтвердити", – стверджує пан Дмитро.

Водночас чоловік додає, що ходив у СБУ, щоб написати заяву про те, що його син не міг покінчити життя самогубством, але документ відмовилися приймати.

"Вони все намагаються зам'яти, спустити на гальма. Вони навіть експертизу речей хлопців, які з ним були на варті не зробили. Там же може бути порох", – констатує батько курсанта.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба знайшли застреленим курсанта.