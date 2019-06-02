00:48
3 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський та Аваков жартують над Саакашвілі. Прощання Ляшка з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      18:42, 1 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Унікальна сім'я військових на фронті та гучне повернення Саакашвілі – топ-5 відео тижня

      441 Читать новость на русском
      Відео тижня
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Саакашвілі повернувся в Україну

      29 травня Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Політик прилетів в аеропорт "Бориспіль" о 17:45. Мав прибути раніше, проте рейс затримали. В аеропорту Саакашвілі зустрічали десятки його прихильників. Зокрема, соратник Давід Сакварелідзе.

      Як політика зустрічали в аеропорту: дивіться відео

      Унікальна сім'я на фронті

      24 канал розшукав прямісінько на передовій унікальну родину, яка попри кількамісячне маля на руках, не полишає армію. Військові на псевдо "Білка" та "Скеля" познайомились на Сході України, а воюють разом ще з 2015 року. Однак подружжя не саме, а з 11-місячною донечкою Сонею. За словами бійців, з дитиною тут є не просто, але вони задоволені. Якщо терміновий виїзд, чи бойове розпорядження – дитину одразу забирає няня. Коли ж є вільний час, то у підрозділі люблять побавитись з малечею.

      Дивіться відео: як сім'ї військових захищають країну на Сході

      Смертельний обвал на шахті на Львівщині

      Уночі проти 29 травня на шахті "Лісова", що у Сокальському районі Львівської області, стався обвал породи. У результаті під завалом опинилися двоє гірників. На жаль, вони не вижили. Їхні тіла вже рятувальники підняли на поверхню. Відомо, що це 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик. Обидвоє працювали на дільниці з видобутку вугілля №1. 

      Що варто знати про трагедію на шахті "Лісова": дивіться відео

      Поїздка Зеленського на передову

      Президент України Володимир Зеленський уперше приїхав на передову та оцінив умови, в яких українські армійці несуть службу на Луганщині. Візит гаранта викликав хвилю емоцій в інтернеті: прихильники Володимира Зеленського вітали. Жодних обіцянок не давав, окрім "буде краще". Проте, за словами експертів, це – добре.

      Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині: дивіться відео

      Світ потерпає від пластику: як боротися

      Пластиковий пакет й обгортки від цукерок – таку неочікувану знахідку днями виявили на дні Маріанської западини. Екологи зі всього світу почали бити на сполох. Європа вже відмовляється від поліетилену, а Україна досі не може прийняти відповідний законопроект. Лише за рік по всьому світу збирається майже мільйон тонн відходів. Термін їх розкладання – понад сотню років. В океанах уже утворюються цілі сміттєві острови. Вони настільки величезні, що їх називають сміттєвими континентами.

      Дивіться відео: які кроки в Україні здійснюють задля вирішення проблеми

       

      blog_ava
      Стрілянина в 5-річного хлопчика на Київщині: у дитини повністю роздроблений череп
      2 червня
      7209
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Новини Львова Відео тижня Екологія Аварії на шахтах Саакашвілі повернули українське громадянство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 2 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 травня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук