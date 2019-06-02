Унікальна сім'я військових на фронті та гучне повернення Саакашвілі – топ-5 відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Саакашвілі повернувся в Україну

29 травня Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Політик прилетів в аеропорт "Бориспіль" о 17:45. Мав прибути раніше, проте рейс затримали. В аеропорту Саакашвілі зустрічали десятки його прихильників. Зокрема, соратник Давід Сакварелідзе.

Як політика зустрічали в аеропорту: дивіться відео

Унікальна сім'я на фронті

24 канал розшукав прямісінько на передовій унікальну родину, яка попри кількамісячне маля на руках, не полишає армію. Військові на псевдо "Білка" та "Скеля" познайомились на Сході України, а воюють разом ще з 2015 року. Однак подружжя не саме, а з 11-місячною донечкою Сонею. За словами бійців, з дитиною тут є не просто, але вони задоволені. Якщо терміновий виїзд, чи бойове розпорядження – дитину одразу забирає няня. Коли ж є вільний час, то у підрозділі люблять побавитись з малечею.

Дивіться відео: як сім'ї військових захищають країну на Сході

Смертельний обвал на шахті на Львівщині

Уночі проти 29 травня на шахті "Лісова", що у Сокальському районі Львівської області, стався обвал породи. У результаті під завалом опинилися двоє гірників. На жаль, вони не вижили. Їхні тіла вже рятувальники підняли на поверхню. Відомо, що це 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик. Обидвоє працювали на дільниці з видобутку вугілля №1.

Що варто знати про трагедію на шахті "Лісова": дивіться відео

Поїздка Зеленського на передову

Президент України Володимир Зеленський уперше приїхав на передову та оцінив умови, в яких українські армійці несуть службу на Луганщині. Візит гаранта викликав хвилю емоцій в інтернеті: прихильники Володимира Зеленського вітали. Жодних обіцянок не давав, окрім "буде краще". Проте, за словами експертів, це – добре.

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині: дивіться відео

Світ потерпає від пластику: як боротися

Пластиковий пакет й обгортки від цукерок – таку неочікувану знахідку днями виявили на дні Маріанської западини. Екологи зі всього світу почали бити на сполох. Європа вже відмовляється від поліетилену, а Україна досі не може прийняти відповідний законопроект. Лише за рік по всьому світу збирається майже мільйон тонн відходів. Термін їх розкладання – понад сотню років. В океанах уже утворюються цілі сміттєві острови. Вони настільки величезні, що їх називають сміттєвими континентами.

Дивіться відео: які кроки в Україні здійснюють задля вирішення проблеми