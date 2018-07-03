Гучне вбивство легендарного репера Тупака Шакура: вперше за 22 роки стало відомо ім'я вбивці

У понеділок, 2 липня, американський телепродюсер Кайл Лонг, який працює з компанією Netlflix, звернувся в поліцію Лас-Вегаса з сенсаційною заявою. Чоловік стверджує, що йому відомі всі обставини вбивства репера Тупака Шакура, якого застрелили в 1996 році.

Зазначимо, що загибель музиканта і актора Шакура вважається одним з найзагадковіших злочинів в історії США, протягом 22 років з'явилося безліч теорій стосовно того, хто міг вбити репера. Про це повідомляє видання The Sun.

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Кайл Лонг працює з компанією Netflix над 10-серійним документальним проектом "Нерозкриті", у якому розповідають про нерозкриті найгучніші вбивства XX століття, які скоїли у США. Одна з серій присвячена вбивству Тупака Шакура.

Знімальна група зустрілася з гангстером Двейном Кітом Девісом на прізвисько Кіф Ді, який заявив, що знає все про вбивство Шакура.

Я зберігав цю таємницю 22 роки. І я – єдиний, хто може сьогодні розповісти всю правду. Решта вже мертві. А мені тепер все одно. У мене знайшли рак. І скоро мені кінець. Так що я готовий,

– сказав Кіф Ді.

Кіф Ді заявив, що застрелив Шакура його племінник Орландо Андерсон на прізвисько Бейбі Лейн. Його вже немає в живих. Орландо загинув в перестрілці в 1998 році.

Бейбі Лейн, як розповів чоловік, вбив Шакура через особисту образу – раніше репер разом з друзями побив хлопця після спроби крадіжки медальйона банди, до якої входив Шакур.

"Він був задерикуватий малий. До Тупака у Бейбі Лейна був особистий рахунок. Він хотів поцупити у когось з оточення Тупака медальйон з емблемою Death Row Records", – наголошує Девіс.

Після інциденту Бейбі Лейн звернувся по допомогу до свого дядька.

"Я не міг залишити це без відповіді. Кіф Ді – король вулиць з Комптона, наркоторговець – втратив би весь свій вплив. Я взяв його і ще двох своїх хлопців, ми сіли в машину і вирушили шукати Шакура і його людей", – зізнається Кіф Ді.



Тупак Шакур

Після чого вони під'їхали у готель, в якому зупинився Шакур у Лас-Вегасі і чекали, поки він сяде у машину.

Я дістав пістолет і протягнув його напарнику, але той відмовився стріляти. Тоді пістолет взяв Бейбі Лейн. Наші машини порівнялися, щоб Орландо опинився навпроти передньої частини BMW. Він опустив скло і вистрілив кілька разів. Водій поїхав вперед, і ми сховалися,

– розповів подробиці вбивста Кіф Ді.

Зазначимо, що Орландо Андерсон був серед підозрюваних, проте доказів проти нього не було.