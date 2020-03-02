Гучні скандали судді, який виносив рішення щодо "Приватбанку"
Нещодавно знову загострилось питання щодо "Приватбанку". Голова правління заявив про цілком реальну загрозу того, що його можуть повернути Коломойському. Міжнародні партнери вже попередили – це матиме катастрофічні наслідки для економіки. І все завдяки недоброчесним суддям, які на замовлення можуть винести будь-яке рішення.
Найяскравішим доказом цього є судді Окружного адмінсуду, які і винесли рішення щодо націоналізації "Приватбанку". Якщо воно вступить у силу, то наслідки відчує кожен. Але парадокс у тому, що його повністю засекретили. Позиція Нацбанку однозначна – рішення незаконне.
Читайте також: Вовк планує остаточно закріпитися на посаді – в його руках впливова фігура
Нацбанк звернувся до Вищої ради правосуддя зі скаргою на суддів Качура, Келеберду та Амельохіна, але 13 січня ВРП відмовилась бодай відкрити дисциплінарну справу.
Суддя Качур і плівки Вовка
Справа "Приватбанку" – не єдиний приклад з колекції сумнівних рішень судді Качура. Одну з ключових ролей у гучному скандалі з плівками Павла Вовка відіграє Ігор Качур. На них чітко зафіксовано, як Вовк роздавав суддям вказівки та які рішення виносити, щоб розставити своїх людей у Вищій кваліфкомісії.
Павло Вовк
Качура виніс ухвалу, якою зобов'язав голову ВККС видати наказ про зарахування у штат члена Сергія Остапця, якого було призначено за узгодженням з Вовком. Проте жодної відповідальності Качур не поніс. Окрім того, коли його викликали на допит у НАБУ, він поскаржився у ВРП.
Професійний шлях та нерухомість Качура
►У 2002 році він став суддею Подільського суду Києва. А через два роки, за поданням Леоніда Кучми, його призначили членом Центральної виборчої комісії, яку тоді очолював Сергій Ківалов. Саме вона у листопаді 2004 року закрила очі на фальсифікації та оголосила переможцем виборів Віктора Януковича, що призвело до Помаранчевої революції.
►У 2007 році Качур став заступником міністра промислової політики в уряді Януковича. З 2008 року він є суддею Окружного адмінсуду. Качур входить до кола особливо наближених людей до голови суду Павла Вовка.
►Проте у декларації судді лише два гаражі та службова квартира, яку він отримав ще у 2011 році. Згідно з документами, йому видали службове житло, бо начебто він з дочкою проживав у гуртожитку, який ще у 2005 році визнанли аварійним. Через це Павло Вовк підписав рішення про те, щоб видати Качуру велику квартиру в новобудові.
Дивіться повний відеоблог Романа Маселка "Правосуддя по-новому" за 2 березня 2020:
Поки суддя начебто тіснився у гуртожитку, його батьки, які не мали значних доходів, наживались дорогою нерухомістю. Журналісти виявили, що на момент отримання службового житла, у батька Качура вже було чотири квартири у центрі Києва, вартість яких починається від 300 тисяч доларів.
ЖК "Бульвар Фонтанів" в Києві, у якому Качур придбав кілька квартир
У 2015 році батько придбав ще одну квартиру у розкішному житловому комплексі за 250 тисяч доларів. Згодом з'явилось ще дві квартири вартістю 400 тисяч доларів. Сам суддя вже давно живе під Києвом у розкішному маєтку площею близько тисячі квадратів зі штучними ставками, гостьовим будинком та власною капличкою. За оцінками експертів його вартість мінімум мільйон доларів.
Заміський будинок у селі Іванковичі під Києвом
Будинок судді Качура під Києвом
Проте цього палацу ви не знайдете ні у декларації, ні у реєстрі нерухомості, бо він досі не зареєстрований як об'єкт нерухомості. А родзинкою є те, що за документами розпочали будівництво у грудні 2014 і завершили у січні 2015.
Скандал із розлученням
У шлюбі в Качура народились дві дочки. Але у 2018 році він розлучився, і дружина з дітьми переїхала на одну з квартир. У 2019 році суд виніс рішення про їхнє розлучення та про стягнення аліментів з судді.
Після цього він раптом вирішив поділити дітей, і без попередження забрав у матері чотирирічну дочку та обмежив будь-яке спілкування з нею. Пояснив просто – тобі старша дитина, мені молодша. Качур навіть не дозволив побачитись з дочкою на її день народження та заборонив допускати маму у садок, куди ходить дитина. Вона почала звертатися в усі органи за захистом своїх прав, звернулася до суду та у органи опіки, навіть мітингувала під Офісом Президента.
Мітинг під Офісом Президента
У рішенні про розлучення Качурів було вказано, що "діти залишаються проживати з мамою". Але коли Качур забрав дочку, то виникла потреба це легалізувати. Тоді суддя звернувся до колеги Олени Букіної з вимогою змінити документ щодо проживання дітей. Суддя спокійно змінила рішення на користь судді.
Олена Букіна
Дружина звернулась до Вищої ради правосуддя з вимогою відреагувати на очевидне порушення. Однак членкиня ВРП Краснощокова вирішила, що все гаразд зі зміною рішення під виглядом виправлення описки. Інша суддя з Солом'янського суду – Усатова – розглядала позов про визначення місця проживання дітей і теж очевидно підігрувала судді.
Ірина Усатова та Наталія Краснощокова
Сам Качур для того, щоб отримати перевагу у суді, змінив замки у квартирі, де проживала його дружина з семирічною дочкою. Все для того, щоб у суді сказати, що він може забезпечити дитину житлом, а його дружина – ні.
У попередній програмі: Продовжують "кривосудити" – шокуючі рішення суддів Майдану, які зберегли посади
Такі судді і отримують підтримку у чинній Раді правосуддя. Якщо ми хочемо розраховувати на справедливість у судах, то першочергово маємо повністю перезавантажити Вищу раду правосуддя.