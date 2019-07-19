Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині

Верховна рада схвалила новий Виборчий кодекс, тож майбутні парламентські вибори стануть останніми, які відбудуться за чинною системою. Журналісти програми "ЦРУ" з'ясовували, чому ж в Україні так не люблять "мажоритарку" та як протидіяти недоброчесним кандидатам.

Округ №94

На початку червня кандидат в народні депутати Ігор Мосійчук увірвався на засідання окружної виборчої комісії №94. Вже тоді було зрозуміло, що цей округ стане одним з найцікавіших в Україні.

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На мандат там претендують одразу троє важковаговиків: близький друг Порошенка Ігор Кононенко, медійний "кілер" Коломойського Олександр Дубінський та колишній "радикал" Ігор Мосійчук.

То чого ж хотів Мосійчук від свого виборчкому? Він намагався донести, що люди в дільничних комісіях, які тоді формували, з інших областей, не давали згоди або ж вказали недійсні телефонні номери. Кожне слово, що говорив Мосійчук, відповідає дійсності.



Ігор Мосійчук

Оксана Вертелецька представляє в 94 виборчкомі "Опоблок". Мосійчук – не її кандидат, але вона змушена визнати: той мав рацію. Списки людей, яких партії подали для роботи в дільничних виборчих комісіях, виявилися фейковими!

Особисто я курую 13 дільничних виборчих комісій. В мене масово Донецьк, Шепетівка, Суми, Чернігів, Черкаси. Ті, хто навіть не проживають на території Київщини. Закон нас не обмежує в цьому питанні, але зрозумійте: з іншої області не будуть їздити сюди,

– зазначила вона.

Ще одна особливість 94 округу – найбільша в Україні кількість кандидатів-клонів. Тут одразу троє Кононенків і четверо Дубінських. Як показує практика попередніх виборів, людина з таким самим прізвищем може відібрати до 10% голосів у свого реального прототипа.

У програмах клонів Олексія Дубинського та Артура Кононенка, наприклад, є дещо спільне, дивіться. У полі "автор" вказано одну й ту ж людину – Романа Бобровіцького.

Що відомо про Бобровіцького? Працює у сфері реклами в Києві, але сам родом із Кагарлика. Час від часу працює на виборах. У 2012 році був уповноваженою особою "Соцпартії". У 2015 році навіть балотувався у парламент від непрохідного "Союзу лівих сил".

"Можливо, я колись писав, а їх просто взяли поміняли й поставили, якщо це клони. Вони ж не будуть задумуватись, про що пишуть. Чесно кажучи, я не знаю. Колись в своєму житті я писав програми, ну, набирав їх, але не цього року", – наголосив Бобровіцький.

В будь-якому разі, коли кандидати-конкуренти мають одного й того самого автора програм, то фейкові кандидати. В чиїх інтересах вони працюють? А в чиїх завгодно. На 94-му зійшлося стільки інтересів, що нашкодити конкурентам міг хто завгодно.

Чого вартий один лише Ігор Кононенко. За словами співробітника одного з передвиборчих партійних штабів Ігоря Сухіх, Кононенко – кандидат з найбільшим адмінресурсом на окрузі.

Кононенко – найближчий соратник Порошенка, який ногою відкриває двері в будь-який кабінет районної держадміністрації або мерії, і заручається підтримкою того голови,

– наголосив Сухіх.

"Я від Кононенка" – політичний мем 2016 року. Прізвище нардепа фігурувало у гучному скандалі: тодішній міністр економіки Айварас Абромавічус заявив про відставку через корупцію у вищих ешелонах влади. Абромавічус стверджував, що Кононенко намагався тиснути на нього, щоб призначити в міністерство потрібних людей.



Ігор Кононенко

Адмінресурс Кононенка виглядає направду безмежним. Зокрема, як розповів Сухіх, в один день той зібрав майже всіх сільських голів на теплоході й поїхали вони покататися по Дніпру. Про що вони там спілкувались ніхто не каже.

Олександр Дубінський – ведучий програми гроші на "1+1". Він працює на Ігоря Коломойського і це офіційно. Балотується, звісно, від "Слуги народу".

На виборах він звинувачує Кононенка у співпраці із сепаратистами, мовляв його конкурент не гребує послугами антиукраїнських сил.

Але й Дубінський робить так само. "Слуга народу" відхрещується від зв'язків з Портновим. Але саме він опублікував проект указу Зеленського про розпуск Верховної ради ще до того, як про це оголосив сам президент.

Хто такий Андрій Портнов? Колишній "бютівець", який готував газові угоди з Росією, які Україна досі оскаржує в Стокгольмі. Потім став заступником голови адміністрації президента Януковича. Після Революції Гідності виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім’я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну.

Дубінський літав до Портнова на зустріч аж у Відень. Портнов повернувся в Україну і "Слугу народу" він цілком влаштовує. Просто тому, що він проти Порошенка.



Андрій Портнов, Олександр Дубінський та Ігор Гужва

Зазначимо, що Ігор Мосійчук заявив у відеозверненні, опублікованому в Facebook 17 липня, що знімає свою кандидатуру з дострокових парламентських виборів 21 липня на підтримку Олександра Дубинського.

Округ №95

Володимир Карплюк – колишній мер Ірпеня. У 2018 році подав у відставку на фоні гучних корупційних скандалів. Прізвище Карплюка фігурувало у цілій низці кримінальних проваджень прокуратури, зокрема про розкрадання майже 900 гектарів лісу.



Володимир Карплюк

Подавши у відставку, влади Карплюк не втратив: Ірпенем керує його людина, а сам він балотується тут же, в 95 окрузі. Центр округу – місто Ірпінь. Всього там 35 кандидатів, та якщо заїхати в Ірпінь, стає зрозуміло: насправді головний претендент один.

Аби зрозуміти, звідки така монополія, журналісти "ЦРУ" призначили зустріч Ігору Домбровському. Депутат Київської обласної ради від "Свободи" живе у Коцюбинському, фактично – під владою Карплюка.

Карплюк повністю зараз контролює ринок реклами в Ірпені. Якщо ви в'їдете в Ірпінь або в якісь інші населені пункти, де він домовився з владою, скрізь буде його реклама,

– пояснив Домбровський.

Олександр Горобець, заступник директора компанії "Сфера житлобуд" балотується там же ж, але від "Слуги народу". Проте кампанії не веде. Ви не побачите багато його реклами на бордах, навіть зустрічей з виборцями він не проводить.

221 округ – Печерський район столиці

Так само, як і будь-який кандидат від "Слуги народу", непогані шанси на мажоритарці в центральній і західній Україні мають ті, хто йде від "Голосу" Святослава Вакарчука.

Вакарчука дістали старі політики, і це зрозуміло. Кого ж він веде до верховної ради в центрі столиці? Кандидат від "Голосу" – тутешній мажоритарник. Леонід Ємець, син народного депутата й сам нардеп. Вигравав там вибори вже двічі, щоразу від іншої партії.



Леонід Ємець

Хто вийшов проти Ємця? Політтехнолог Володимир Петров перетворював у фарс, кожні вибори, до яких був дотичний. У 2012 році в Одесі він працював на майбутнього сепаратиста, а тоді звичайного кандидата-самовисуванця Ігоря Маркова.

Вигаданий Петровим персонаж "Правдамен" тролив на виборах майбутнього "порошенківця", а тоді звичайного "регіонала" Олексія Гончаренка.



Володимир Петров

В 2014 році команда супергероїв Петрова працювала вже в інтересах одіозного Сергія Ківалова. А в 2018-му головна військова прокуратура затримала його за підозрою одразу за кількома статтями.

Пам'ятаєте секс-скандал зі студенткою, яка ніби-то отримувала непристойні пропозиції від поліцейського-високопосадовця? Саме Петрова назвали організатором цього скандалу й він досі під підозрою.

Як боротися із мажоритарниками-негідниками?

Свій власний метод винайшли у "Центрі протидії корупції" й запустили окремий проект "Серпом по рейтингу".

Ми побачили, що мажоритарка – це реально зло. Це така можливість для корупції. Часто через мажоритарку проходять в раду зашкварені, корупційні депутати. Тому вирішили, що потрібно їх карати. Й робити це, б'ючи по найдорожчому для них – по рейтингах,

– пояснила Вікторія Савчук.

На окремому сайті в інтернеті можна знайти будь-якого мажоритарника від будь-якого округу і перевірити, чи мав він за час каденції якісь корупційні проступки. Якщо мав, можете пожертвувати якусь суму на покарання.

Коли пожертв назбирають на тисячу триста гривень, ЦПК запускає через інтернет рекламну кампанію про цього депутата у нього на окрузі. 82% мажоритарників вчинили корупційні проступки, за які їх можна покарати.

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Як правило, рекламні кампанії проекту "Серпом по рейтингу" бачать більше людей, ніж за тих депутатів проголосували. Чи вплине це їхніх виборців? Можливо, але навряд чи. Виграти мажоритарку в Україні не так уже й складно.

Більше – дивіться у програмі.