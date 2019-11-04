Гучний корупційний скандал у Раді: як "Слуги народу" стали заручниками неформальних груп впливу

Новий виклик для президента Зеленського: або він візьме нарешті під контроль власну фракцію "Слуга народу", або доведеться повторювати помилки Петра Порошенка, який заручився підтримкою олігархів.

Гучний корупційний скандал, який стався у Верховній Раді через небажання скасовувати одіозну схему оцінюванні нерухомості від Антона Яценка, відкрив залаштункову кухню нового парламенту. Попри те, що партія "Слуга народу" сформувала монобільшість, але з кожним сесійним тижнем їм дедалі складніше даються голосування. Депутатів по одному затягують в свої орбіти впливу олігархи.

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Малодосвідчені "Слуги народу" стають легкими жертвами маніпуляцій старших товаришів по парламенту. Олігархи зарядили гроші на формування своїх неформальних груп впливу. В підсумку, медовий місяць нової влади добігає кінця. Вже зараз очевидно, що Антон Яценко зміг виграти ще декілька тижнів або місяців схематозу, який приносить по мільйону гривень щодня.

"Досвідчений" рєшала зумів заблокувати законодавчі зміни попри позицію керівництва держави, парламенту та профільного комітету. Достатньо було зламати невідомим чином політичну волю 11 депутатів від "Слуги народу", і законопроєкт проти інтересів Яценка був заблокований.



Антон Яценко

При чому пояснити, чому вони проти скасування схематозу, майже ніхто з цих 11 не зміг. Натомість вся ця ситуація показує: або президент Зеленський, який і привів усіх цих депутатів до парламенту завдяки своєму імені та рейтингу довіру, грюкне по столу та візьме ситуацію під контроль. Або дуже швидко "Слуга народу" не зможе ухвалити своїми силами жодного закону.

І тоді постане питання, хто їм допоможе. Очевидно, що не збираються ділитися голосами ні "Батьківщина", ні "Європейська солідарність", ні "Голос", ні "Опозиційна платформа За життя". Адже лідер кожної цієї сили: і Тимошенко, і Порошенко, і Вакарчук, і Бойко з Медведчуком – зацікавлені у фіаско Зеленського та поверненні влади в руки старих традиційних продажних політиків.

А єдиним джерелом голосів для "Слуги народу" може стати буферна депутатська група, що має пафосну назву "За Майбутнє", а насправді є бізнес-клубом за інтересами великих та середніх олігархів. Саме таку роль – давати голоси в обмін на преференцію бізнесу в Раді минулого скликання виконували групи "Відродження" та "Воля народу".

Такі групи грали роль протезу для коаліції. В попередній раді для "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту", яким на двох не вистачало голосів. У цій Раді група "За майбутнє" в найгіршому для "Слуги народу" варіанті розвитку подій теж може стати буфером голосів. Аналіз же складу групи "За майбутнє" показує, в чиїх інтересах має потім відпрацьовувати "Слуга народу".

Отже, на сьогодні група "За майбутнє" нараховує 23 депутати. Це симбіоз інтересів Ігоря Коломойського, аграрного олігарха Юрія Косюка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.



Арсен Аваков

Найбільший вплив у групі "За майбутнє" має саме Коломойський. Це вплив у нього зберігся і тому, що частина депутатів "За майбутнє" – це колишні депутати групи "Відродження" у попередньому скликанні, на яку Коломойський також мав вплив.

Крім того, частину депутатів у групу підтягнув Ігор Палиця – бізнес-партнер Коломойського та в минулому багаторічний очільник напівдержавної компанії "Укрнафта", що працювала в інтересах олігарха.



Ігор Палиця

Умовна команда Коломойського в групі "За майбутнє" включає самого Ігоря Палицю, а також активних членів партії "Укроп" Тараса Батенка та Ірину Константкевич.

Крім того, на "Палицю" орієнтовані мажоритарники його рідної Волинської області – Ігор Гузь (в минулому "Народний фронт") та Степан Іванхів (у минулому група "Воля народу").

Далі в групу входить Віктор Бондар, який у Верховній Раді минулого скликання був головою групи "Відродження". У інтернеті навіть є записи телефонних розмов, де Бондар з Коломойським обговорює начебто умови перекупки депутатів для вступу у "Відродження".



Віктор Бондар

Ще один виходець із "Відродження" в групі "За майбутнє" – мажоритарник з Одеської області Антон Кіссе. І сам Антон Яценко, який в минулій Раді був у групі "Відродження", а в цій вступив у групу "За майбутнє". Власне, кажуть, що Яценка прийняли на умовах того, що він скинеться в общак, а тому група тепер зобов’язана відстоювати його інтереси.

Другий олігарх, який має вплив на групу "За майбутнє" – це акціонер найбільшої компанії аграрної галузі України Миронівський хлібопродукт Юрій Косюк.

По-перше, туди входить його колишній менеджер Микола Кучер, який в попередній Раді був членом блоку Порошенка та просував інтереси Косюка. Саме цей депутат Кучер у найбільш відповідальний момент збив поправку в бюджет, яка обмежувала аграрні дотації для Косюка.



Микола Кучер

Окрім Кучера, в групу "За майбутнє" входить його донька Лариса Білозір, яка є також невісткою співачки та куми попереднього президента Оксани Білозір. Ще одного депутата, якого відносять до групи Косюка – це власник кондитерської компанії з Вінницької області Микола Вацак.

Коломойський і Косюк не єдині олігархи, які мають вплив на групу "За майбутнє". Ще одним бенефіціаром називають Арсена Авакова, а депутатами, які орієнтуються на нього – це Дмитра Лубінця, Анатолія Урбанського і Петра Юрчишина.

Плюс в групі "За майбутнє" є декілька регіональних олігархів – Віктор Балога із Закарпаття, вигодоотримувач закупівель на "Укрзалізниці" Ярослав Дубневич, засновник мережі будівельних супермаркетів "Епіцентр" Олександр Герега.

Саме з цим хитросплетінням інтересів Коломойського, Косюка, Авакова, Балоги та Гереги доведеться мати справу, якщо "Слуга народу" не одумається і не перетвориться на політично спроможну силу, яка має своєю історичною місією не урвати черговий шмат з пирога недобитої української економіки, а провести невідворотні трансформації, обіцяні президентом Зеленським на виборах.

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Час працює проти влади, вікно можливостей закривається, алігатори олігархічної економіки вже клацають зубами в передчутті того, що можна знову дірватися до державних годівниць. Або Зеленський візьме лідерство в свої руки та зруйнує старі правил гри, або старі політики просто знищать ще один шанс для України.