Гучно затриманого у 2017 за розтрату генерал-майора виправдав суд: подробиці

Колишнього начальника університету Повітряних сил імені Кожедуба Андрія Алімпієва виправдали. Відповідне рішення ухвалив Дзержинський районний суд Харкова.

Алімпієва обвинувачували у недбалому ставленні до військової служби. Його гучне затримання відбулося ще у 2017 році.

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Новий виток гучної справи про розтрату 2,4 мільйона гривень

9 серпня суддя Ігор Семіряд Дзержинського районного суду Харкова виправдав Андрія Алімпієва за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України. У ній мовиться про недбале ставлення до військової служби.

Тут треба зауважити, що звинувачували Алімпієва по цій статті не зразу.

У листопаді 2017 року чоловіка, який на ту мить обіймав посаду начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба, затримали . Генерал-майора запідозрили у розтраті 2,4 мільйона гривень під час закупівлі палива.

. Генерал-майора запідозрили у розтраті 2,4 мільйона гривень під час закупівлі палива. Підозру офіційно оголосили за частиною 5 статті 191 – про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Той самий Дзержинський суд взяв Алімпієва під варту, але залишив тому право вийти під заставу . Заплативши 1,5 мільйона гривень, у січні 2018 Алімпієв вийшов із СІЗО.

. Заплативши 1,5 мільйона гривень, у січні 2018 Алімпієв вийшов із СІЗО. А згодом стало відомо, що статтю звинувачення йому змінили. За новою його могли б покарати позбавленням волі від 5 до 7 років (прокуратура просила 6). За старою же могли ув'язнити аж на 7 – 12 років.

Однак і за цією новою підозрою вирок виявився виправдальний. Утім, прокуратура має право оскаржити його впродовж 30 днів.

іншого керівника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба –генерал-майора Олександра Турінського – у жовтні 2020 року відсторонили від виконання обов’язків начальника.