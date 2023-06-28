Про це зранку 28 червня повідомили у Львівській міській раді. Там пообіцяли розповісти більше деталей вже найближчим часом.

Згодом допис про чудернацьку скульптуру з'явився на сторінці львівського мера Андрія Садового. Він назвав її "мистецькою провокацією, про яку гудить майже весь Львів". Очевидно, політик має на увазі бурхливе обговорення, яке розгорілося у мережі через статую та доцільність її встановлення.

Велетень, що тримає Оперний не залишає байдужим, а отже виконує свою роботу добре. Скульптура чоловіка "Містера Арбітріума" штовхає і тримає. Це те, що має робити культура – сьогодні і завжди,

– написав він.

Хто та чому привіз велетня до Львова

Скульптура велетня, заввишки 5,5 метрів, є творінням італійця Емануеле Джіаннеллі. Він запропонував привезти її ло Львова, аби у такий спосіб висловити свою підтримку Україні та привернути увагу до війни. Такою, власне, і є ідея "мистецької провокації", хоча сенсів у ній можна знайти багато, зазначив мер міста.

Садовий пояснив, що локація для перформансу – не випадкова. Мовляв, скульптура у прямому сенсі підтримує Оперний театр, а разом з ним – українське мистецтво та культурну спадщину.

Зверніть увагу! На тлі бурхливої реакції на перформанс у соцмережах Садовий наголосив: істо не витратило транспортування та встановлення скульптури жодної гривні.

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