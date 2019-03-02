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      Гуляли всією областю: в Одесі масштабно відсвяткували 87-річчя регіону

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      В Одесі відсвяткували 87 день народження області
      В Одесі відсвяткували 87 день народження області

      В Одесі гучно відсвяткували 87-ий день народження області. Уже другий рік поспіль свято пройшло у форматі ярмарку "Скарби Одещини".

      "Фішкою" народних гулянь стали стилізовані під кожен район області "дворики". Там кожен з 26 районів представив свої звичаї, костюми, страви і вироби.

      Я радий, що святкування Дня області стало справжньою традицією. Цей ярмарок ми назвали «Скарби Одещини», тому що нам дійсно є чим пишатися. І найбільший скарб Одеської області – це люди. Саме вони роблять нашу область такою унікальною! Сьогодні на святі неймовірна атмосфера. І в цьому теж фішка нашої області – ми вміємо і працювати, і добре відпочивати,
      – привітав гостей на відкритті ярмарку губернатор Одеської області Максим Степанов.

      У деяких "двориках" навіть проводили майстер-класи господинь із приготування мамалиги, юшки, шурпи, міліни, каварми. Ними гостей частували безкоштовно.


      Ярмарок в Одесі

      За словами Степанова, в кожному районі є своя родзинка, тому що всього в області проживає понад 130 національностей.

      У цьому році на ярмарку додалося більше локацій для дітей та майстер-класів.

      Для них організували розпис хною, аквагрим, плетіння кіс, макіяж, виготовлення виробів з гіпсу, в'язання морських вузлів. Окрім цього, працював контактний зоопарк, зона розваг із конкурсами та аніматорами, стрілецький тир, виставка-продаж handmade-товарів. А ще відвідувачі ярмарку вчилися виготовляти глиняні іграшки, валяти з вовни, плести бісером, а Савранський район вчив усіх плести віники.


      Народні гуляння в Одесі

      Окремо на ярмарку працювали відомі одеські ресторатори, а на сцені до вечора виступали місцеві гурти: "Premier Project", "DukeTime", "Джем бенд", Фелікс Шиндер і кооператив "Гроші вперед", а також – фольклорні ансамблі.

      Нагадаємо, святкування річниці створення області у форматі ярмарку в 2018 році ініціював голова Одеської ОДА Максим Степанов.

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      Теги: Новини України Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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