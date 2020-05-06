Гумор – сильна зброя Зеленського у дипломатії, – ОП про роботу президента на міжнародній арені

Президент Зеленський – головний архітектор зовнішньої політики України. Дійсно, останній рік був непростим на зовнішньополітичній арені, але глава держави виявляв і виявляє лідерські якості, необхідні у кризові часи.

Таку позицію висловив в інтерв'ю Bituk.media заступник керівника Офісу Президента з міжнародних відносин Ігор Жовква.

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Зеленський – рівний гравець на світовій арені

За його словами, у перший рік президентства Зеленського постійно виникали кризові події щодо України в зовнішній політиці. Та попри це глава держави "абсолютно бездоганно впорався".

Володимир Зеленський – абсолютно рівний гравець на світовій арені,

– наголосив Жовква.

Зокрема, у межах різноманітних міжнародних самітів лідери іноземних країн проявляли значний інтерес до України, Володимир Зеленський мав чи не по 20 зустрічей у щільному графіку, а деяким делегаціям доводилося навіть відмовляти.

Гумор – сильний інструмент Зеленського у міжнародній дипломатії

Після року керування Україною цікавість до нашої держави не зменшилася, а навпаки – зросла, як зауважив Ігор Жовква. Причому сильним інструментом Володимира Зеленського у міжнародній дипломатії став гумор.

Це те, що цінується в дипломатії. Це те, що не всім притаманно – і професійним дипломатам, і президентам інших держав. Але це та зброя, яка є у нашого президента. Він її дуже часто та вміло використовує,

– розповів заступник голови ОП.

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Що відомо про Ігоря Жовкву?Ігор Жовква — молодий український дипломат. Йому 40, він має ранг надзвичайного і повноважного посла. З 2014 року керував департаментом зовнішньої політики та євроінтеграції адміністрації Порошенка, а з вересня 2019 працює заступником голови Офісу Президента Зеленського.