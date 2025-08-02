Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

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Що відомо про операцію ГУР?

Розвідники розповіли про ліквідацію бійців окупаційного підрозділу "Ахмат" удень 2 серпня.

Успішна операція ГУР МО України та руху опору – сьогодні на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу "Ахмат" всередині,

– йдеться в повідомленні.

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Унаслідок детонації загинули всі 5 пасажирів мікроавтобуса.

Також, додали в ГУР, вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕБ.

Нагадаємо про іншу операцію бійців ГУР МО. У ніч проти 28 липня українські розвідники висадилися на Тендрівській косі. Спецпризначенці ліквідували позицію росіян разом з особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" і радіолокаційною станцією "Роса".