Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.
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Що відомо про операцію ГУР?
Розвідники розповіли про ліквідацію бійців окупаційного підрозділу "Ахмат" удень 2 серпня.
Успішна операція ГУР МО України та руху опору – сьогодні на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу "Ахмат" всередині,
– йдеться в повідомленні.
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Унаслідок детонації загинули всі 5 пасажирів мікроавтобуса.
Також, додали в ГУР, вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕБ.
Нагадаємо про іншу операцію бійців ГУР МО. У ніч проти 28 липня українські розвідники висадилися на Тендрівській косі. Спецпризначенці ліквідували позицію росіян разом з особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" і радіолокаційною станцією "Роса".