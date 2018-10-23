Гурченко заспівала про рай і мучеників Путіна: курйозне відео

Процишин офіційний спільно з "Вєсті Кремля" підготували відео, у якому саркастично переспівали пісню Людмили Гурченко "Пожалуйста, не умирай".

Напередодні Володимир Путін сказав, що в російській концепції застосування ядерної зброї не передбачено попереджувального удару. І в разі ядерної війни вони потраплять до раю як мученики, а решта "здохнуть".

Але експерти вже прогнозують, якщо рухне система контролю над озброєнням, то усі повернуться у роки так 50-ті -60-ті, або не повернуться. І не в роки, а в рай, как "мученікі".

Як мученики Путіна потраплять до раю: дивіться відео

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