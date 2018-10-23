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      Гурченко заспівала про рай і мучеників Путіна: курйозне відео

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      Гурченко заспівала про путінський рай: курйозне відео
      Гурченко заспівала про путінський рай: курйозне відео / 24 канал

      Процишин офіційний спільно з "Вєсті Кремля" підготували відео, у якому саркастично переспівали пісню Людмили Гурченко "Пожалуйста, не умирай".

      Напередодні Володимир Путін сказав, що в російській концепції застосування ядерної зброї не передбачено попереджувального удару. І в разі ядерної війни вони потраплять до раю як мученики, а решта "здохнуть".

      Але експерти вже прогнозують, якщо рухне система контролю над озброєнням, то усі повернуться у роки так 50-ті -60-ті, або не повернуться. І не в роки, а в рай, как "мученікі".

      Як мученики Путіна потраплять до раю: дивіться відео

      Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.

      Теги: Володимир Путін Музика Новини політики Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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