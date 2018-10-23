Гурченко заспівала про рай і мучеників Путіна: курйозне відео
Процишин офіційний спільно з "Вєсті Кремля" підготували відео, у якому саркастично переспівали пісню Людмили Гурченко "Пожалуйста, не умирай".
Напередодні Володимир Путін сказав, що в російській концепції застосування ядерної зброї не передбачено попереджувального удару. І в разі ядерної війни вони потраплять до раю як мученики, а решта "здохнуть".
Але експерти вже прогнозують, якщо рухне система контролю над озброєнням, то усі повернуться у роки так 50-ті -60-ті, або не повернуться. І не в роки, а в рай, как "мученікі".
Як мученики Путіна потраплять до раю: дивіться відео
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Як велелюдні мітинги у Росії дали старт президентській кампанії 2018 року27 березня 2017 , 20:53
В аеропорті Дамаска стався потужний вибух: відео27 квітня 2017 , 08:36
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00