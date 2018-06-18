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Гурт 5 Vymir презентував запальну пісню "Танцюю"

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Український гурт 5 Vymir зробив сюрприз для прихильників: музиканти презентували нову пісню "Танцюю", яка вже з'явилась в мережі. Зробили артисти це під час свого виступу в столиці.

13 червня на київському арт-заводі "Платформа" відбувся концерт шотландського інді-гурту Franz Ferdinand, який дебютував в Україні. Та не менш очікуваним був вихід на сцену українського колективу 5 Vymir. Музиканти запалили знані хіти та зробили несподіваний сюрприз для своїх прихильників – презентували ритмічну пісню "Танцюю", від якої неможливо всидіти на місці. 

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Поки грає музика і ти на танцмайданчику, всі проблеми залишаються дуже далеко. В тебе є одна ніч, щоб відчути справжню свободу,
– так характеризують пісню учасники колективу.

Окрім цього, музиканти 5 Vymir зазначають, що запальний трек є фестивальним хітом. Це й справді так, адже упродовж року його почують на щонайменше на чотирьох музичних подіях, зокрема, Zagata Fest, Импульс Фест, Бандерштаті та Zaxidfest. 

Зазначимо, що "Танцюю" суттєво відрізняється стилістикою та настроєм від усіх попередніх робіт 5 Vymir. Все тому, що на створення нового треку учасників гурту надихнуло диско 80-их. Наразі ж квартет активно працює над записом третього студійного альбому, вихід якого запланований на осінь 2018 року. 

Слухайте запальну пісню "Танцюю" гурту 5 Vymir (аудіо): 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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