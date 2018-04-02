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Гурт "Антитіла" дасть безкоштовний концерт на Радіо МАКСИМУМ

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Гурт
Гурт "Антитіла" / maximum.fm

У середу, 4 квітня, Радіо МАКСИМУМ запускає нове шоу "Жива Середа".

У рамках цієї програми українці зможуть послухати і подивитися виступ топ-артистів під час прямої трансляції в Facebook, а також в прямому ефірі радіостанції.

Першим гостем нової програми на Радіо МАКСИМУМ стане група "Антитіла". Бенд відіграє свої нетлінні хіти, а також виконає нові пісні з останнього альбому "Сонце". Live-концерт відбудеться вже 4 квітня о 20:00.

Де дивитись live-концерт:

Гурт "Антитіла" на чолі з Тарасом Тополею виступить у студії Радіо МАКСИМУМ. Дивитися концерт групи у прямому ефірі можна буде на сторінці Радіо МАКСИМУМ в Facebook. Не пропустіть, це варте уваги!

Де слухати "Антитіла":

Хвилі радіостанції МАКСИМУМ, на яких ви зможете послухати концерт гурту в прямому ефірі 4 квітня о 20:00:

  • Київ 94,2
  • Львів 102.1
  • Одеса 91.4
  • Харків 104.0
  • Івано-Франківськ 104.7
  • Тернопіль 88.1
  • Запоріжжя 101.8
  • Рівне 90.0
  • Луцьк 88.7
  • Кропивницький 104,2
  • Черкаси 101,0
  • Полтава 92,4

Про нове шоу "Жива середа"

"Жива Середа" – це формат шоу, у якому популярні українські артисти гратимуть live-концерти в студії Радіо МАКСИМУМ, а також спілкуватимуться з радіоведучими. Глядачі та слухачі зможуть стежити за виступом в прямому ефірі на сторінці Радіо МАКСИМУМ в Facebook. Виходити програма буде по середах один раз на місяць.

Теги: Музика Антитіла Концерти
Джерело: 24 Канал
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