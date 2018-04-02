Гурт "Антитіла" дасть безкоштовний концерт на Радіо МАКСИМУМ
У середу, 4 квітня, Радіо МАКСИМУМ запускає нове шоу "Жива Середа".
У рамках цієї програми українці зможуть послухати і подивитися виступ топ-артистів під час прямої трансляції в Facebook, а також в прямому ефірі радіостанції.
Першим гостем нової програми на Радіо МАКСИМУМ стане група "Антитіла". Бенд відіграє свої нетлінні хіти, а також виконає нові пісні з останнього альбому "Сонце". Live-концерт відбудеться вже 4 квітня о 20:00.
Де дивитись live-концерт:
Гурт "Антитіла" на чолі з Тарасом Тополею виступить у студії Радіо МАКСИМУМ. Дивитися концерт групи у прямому ефірі можна буде на сторінці Радіо МАКСИМУМ в Facebook. Не пропустіть, це варте уваги!
Де слухати "Антитіла":
Хвилі радіостанції МАКСИМУМ, на яких ви зможете послухати концерт гурту в прямому ефірі 4 квітня о 20:00:
- Київ – 94,2
- Львів – 102.1
- Одеса – 91.4
- Харків – 104.0
- Івано-Франківськ – 104.7
- Тернопіль – 88.1
- Запоріжжя – 101.8
- Рівне – 90.0
- Луцьк – 88.7
- Кропивницький – 104,2
- Черкаси – 101,0
- Полтава – 92,4
Про нове шоу "Жива середа"
"Жива Середа" – це формат шоу, у якому популярні українські артисти гратимуть live-концерти в студії Радіо МАКСИМУМ, а також спілкуватимуться з радіоведучими. Глядачі та слухачі зможуть стежити за виступом в прямому ефірі на сторінці Радіо МАКСИМУМ в Facebook. Виходити програма буде по середах один раз на місяць.