Гурт "Антитіла" дасть безкоштовний концерт на Радіо МАКСИМУМ

У середу, 4 квітня, Радіо МАКСИМУМ запускає нове шоу "Жива Середа".

У рамках цієї програми українці зможуть послухати і подивитися виступ топ-артистів під час прямої трансляції в Facebook, а також в прямому ефірі радіостанції.

Першим гостем нової програми на Радіо МАКСИМУМ стане група "Антитіла". Бенд відіграє свої нетлінні хіти, а також виконає нові пісні з останнього альбому "Сонце". Live-концерт відбудеться вже 4 квітня о 20:00.

Де дивитись live-концерт:

Гурт "Антитіла" на чолі з Тарасом Тополею виступить у студії Радіо МАКСИМУМ. Дивитися концерт групи у прямому ефірі можна буде на сторінці Радіо МАКСИМУМ в Facebook. Не пропустіть, це варте уваги!

Де слухати "Антитіла":

Хвилі радіостанції МАКСИМУМ, на яких ви зможете послухати концерт гурту в прямому ефірі 4 квітня о 20:00:

Київ – 94,2

Львів – 102.1

Одеса – 91.4

Харків – 104.0

Івано-Франківськ – 104.7

Тернопіль – 88.1

Запоріжжя – 101.8

Рівне – 90.0

Луцьк – 88.7

Кропивницький – 104,2

Черкаси – 101,0

Полтава – 92,4

Про нове шоу "Жива середа"

"Жива Середа" – це формат шоу, у якому популярні українські артисти гратимуть live-концерти в студії Радіо МАКСИМУМ, а також спілкуватимуться з радіоведучими. Глядачі та слухачі зможуть стежити за виступом в прямому ефірі на сторінці Радіо МАКСИМУМ в Facebook. Виходити програма буде по середах один раз на місяць.