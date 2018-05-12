Гурт Backstreet Boys приміряв образи співачок зі Spice Girls: курйозні кадри
Популярний у 90-их гурт Backstreet Boys здивував прихильників незвичним сценічним вбранням. Співаки перевтілились у Spice Girls та кумедно назвали свій колектив Spice Boys.
Курйозні "луки" вокалісти показали під час 4-денного круїзу BSB Cruise. Під час фінального виступу учасники Backstreet Boys приміряли сукні та потанцювали під пісні Wannabe і Say You'll Be There.
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На кадрах, опублікованих в Instagram, видно, що Нік Картер вийшов на сцену в образі Емми Бантон, Хауї Дороу – Джері Холлівелл, Кевін Річардсон – Вікторії Бекхем, Ей Джей Маклін – Мелані Браун, а Брайан Літтрелл – Мелані Сі. Яскраві сукні та штанні костюми кумедно виглядали на відомих співаках. Щоб образи були більш реалістичними, гурт Backstreet Boys також вбрав перуки.
Вокалісти не тільки покрасувались в жіночих вбраннях на сцені, але й спародіювали співачок Spice Girls. Чоловіки не тільки відтворили манеру поведінки та спілкування зірок, але й станцювали, як дівчата. Кумедні відео та фото зірвали мережу, а прихильники гурту досі з гумором коментують витівку Backstreet Boys.