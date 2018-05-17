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Гурт "Бі-2" стратив російського імператора в новому кліпі "Чорне сонце": відео

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"Бі-2" – "Чорне сонце": дивитись відео онлайн / Скріншот з відео

Російсько-білоруський гурт "Бі-2" випустив новий відеокліп на пісню "Чорне сонце" з альбому "Горизонт подій". Прихильнику гурту відзначають, що в ролику помітні "антипутінські" настрої.

Зйомки відеокліпу "Чорне сонце" відбулися в квітні в садибі Кусково, Москва. Головні ролі в кліпі виконали Льова (Єгор Бортнік) і Шура (Олександр Уман) з "Бі-2", а також відома російська актриса театру і кіно Вікторія Ісакова.

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Режисером неоднозначного відеокліпу став Ігор Шмельов, який раніше знімав для "Бі-2" низку інших роликів, а також допоміг створити концертний відеоряд шоу "Горизонт подій".


Офіційний кадр з відеокліпу "Бі-2" – "Чорне сонце"

Головним гаслом відеороботи стало: "Звичний світ ніколи не повернеться!", де актор в ролі російського імператора сидить в палаці і танцює танець, який стане останнім перед ганебною стратою на очах у свого народу. Одні фанати групи коментують, що музикантам не вдалось поєднати музику та відеороботу в один сенс, а інші рекомендують "читати між рядків" і "уважніше прислухатись до метафор".

"Бі-2" – "Чорне сонце": дивитись відео онлайн

 

Варто додати, що рок-гурт "Бі-2" хоч і не дає коментарів з приводу подій в Україні, але у 2014 році музиканти випустили композицію та відеокліп "Забрали в армию", де вживали наступні неоднозначні фрази: "Над рекою пылает взорванный мост. Нам победу над слабым бросают, как кость. В долгих поисках правды – верим вранью, Дальше думать не надо".

Теги: Новини Росії LifeStyle Музика Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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