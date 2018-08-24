Гурт "Бумбокс" долучився до всеукраїнської кампанії "Завдяки тобі": деталі

Чим більше триває протистояння військовій агресії на Сході, тим актуальніше постає питання подяки військовослужбовцям, які стали на захист наших кордонів. Відтак у мережі анонсували старт зворушливої кампанії, до якої вже долучились знаменитості. Зокрема, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Багато людей не знають, як висловити свою подяку військовим, які були на Сході України. Відтак в Україні стартував своєрідний флешмоб "Завдяки тобі", згідно з яким пропонують висловлювати шану ветеранам і їх родичам прикладеною долонею до серця.

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"Чи виникало у вас інколи бажання підійти і по-людськи висловити їм свою вдячність? Чи зупиняли ви себе, вагаючись: "Як підійти до незнайомої людини? Що сказати?" Жест шани – прикладена до серця долоня – дозволяє подолати цей бар’єр. Це простий знак, яким можна висловити вдячність людині, яка захистила нашу країну і наше мирне життя", – розповіли організатори руху.

Дивіться рекламний ролик кампанії подяки військовим "Завдяки тобі" (відео):

До руху вже долучились українські знаменитості. Серед них – лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, співак Олександр Ярмак, вокалістка гурту "Крихітка Цахес" Олександра Кольцова, телеведучий та журналіст Майкл Щур, письменник Сергій Жадан та інші.

Завдяки тобі я маю змогу записуватись на студії та відігравати концерти. Завдяки тобі мої діти ходять до школи і маю змогу проводжати їх туди кожен день. Панує мир, де я є. Це – завдяки тобі,

– закликав Андрій Хливнюк.