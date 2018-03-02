Гурт "Друга Ріка" зустріли в Луцьку з оригінальним подарунком: фото

Популярний український гурт "Друга Ріка", який наразі гастролює Україною, прибув до Луцька. У місті фанати підготувались до приїзду музикантів та здивували їх солодким подарунком.

Прихильники зробили кекси, на яких виднілися фото та логотипи гурту. Упакували стильний подарунок в коробку з прозорим верхом та вручили фронтмену колективу Валерію Харчишину.

Читайте також: "Друга Ріка" презентувала нову пісню: відео

Ось так зустрічають у Луцьку,

– підписав світлину лідер "Другої Ріки" Валерій Харчишин.

Як відомо, гурт "Друга Ріка" випустив новий альбом з назвою "Піраміда", до якого ввійшли 9 пісень. Відтак музиканти розпочали тур Україною, що включатиме концерти у 25 містах. Гастролюватиме "Друга Ріка" до 25 березня 2018 року.