Гурт "Друга Ріка" зустріли в Луцьку з оригінальним подарунком: фото
Популярний український гурт "Друга Ріка", який наразі гастролює Україною, прибув до Луцька. У місті фанати підготувались до приїзду музикантів та здивували їх солодким подарунком.
Прихильники зробили кекси, на яких виднілися фото та логотипи гурту. Упакували стильний подарунок в коробку з прозорим верхом та вручили фронтмену колективу Валерію Харчишину.
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Ось так зустрічають у Луцьку,
– підписав світлину лідер "Другої Ріки" Валерій Харчишин.
Як відомо, гурт "Друга Ріка" випустив новий альбом з назвою "Піраміда", до якого ввійшли 9 пісень. Відтак музиканти розпочали тур Україною, що включатиме концерти у 25 містах. Гастролюватиме "Друга Ріка" до 25 березня 2018 року.
Джерело: 24 Канал
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