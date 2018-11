Гурт Imagine Dragons зірвав мережу новим хітом: аудіо

Популярний американський гурт Imagine Dragons випустив нову пісню "Bad Liar". Трек всього за добу став хітом у мережі.

Imagine Dragons, які в останній день серпня відіграли в Києві грандіозний концерт, здивували всіх прихильників новим хітом. Трек "Bad Liar" відрізняється від запальних хітів американського інді-рок-гурту. Однак лірична пісня вже отримала значну популярність у мережі: всього за добу майже 2 мільйони людей прослухали новинку, а тисячі залишили під аудіо захоплені відгуки.

Відомо, що "Bad Liar" увійде до майбутньої платівки музикантів "Origins". Прем'єра студійного альбому запланована на 9 листопада.

Слухайте нову пісню Imagine Dragons – "Bad Liar" (аудіо):

Іmagine Dragons – Bad Liar: текст нової пісні

Oh hush my dear, it’s been a difficult year

And terrors don’t prey on innocent victims

Trust me darlin’, trust me darlin’

It’s been a loveless year

I’m a man of three fears

Integrity, faith and crocodile tears

Trust me darlin’, trust me darlin’

So look me in the eyes

Tell me what you see

Perfect paradise

Tearing at the seams

I wish I could escape it

I don’t want to fake it

I wish I could erase it

Make your heart believe

But I’m a bad liar

Bad liar

Now you know

Now you know

I’m a bad liar

Bad liar

Now you know

You’re free to go

Did all my dreams never mean one thing

Does happiness lie in a diamond ring

Oh I’ve been asking, for

Oh I’ve been asking, for problems, problems, problems

I wage my war, on the world inside

I take my gun to the enemy's side

Oh I’ve been asking for (trust me darlin’)

Oh I’ve been asking (trust me darlin’), for problems, problems, problems

So look me in the eyes

Tell me what you see

Perfect paradise

Tearing at the seams

I wish I could escape it

I don’t want to fake it

I wish I could erase it

Make your heart believe

But I’m a bad liar

Bad liar

Now you know

Now you know

I’m a bad liar

Bad liar

Now you know

You’re free to go

I can’t breathe

I can’t be

I can’t be what you want me to be

Believe me this one time, believe me

I’m a bad liar

Bad liar

Now you know

Now you know

I’m a bad liar

Bad liar

Now you know

You’re free to go

Please believe me

Please believe me