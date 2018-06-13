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Гурт KADNAY презентував футуристичний кліп на пісню "Tilo": відео

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Гурт KADNAY презентував футуристичний кліп на пісню "Tilo
Гурт KADNAY презентував футуристичний кліп на пісню "Tilo / Фото з вільних джерел

Учасники українського гурту KADNAY Дмитро Каднай і Філіп Коляденко зняли новий кліп. Футуристичне відео створили до пісні "Tilo".

Відомо, що режисером незвичного відео був Іларіон Єфремов. Автор створив футуристичне відео, як написали користувачі мережі, "в стилі назад у минуле". 

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У ролику Дмитро Каднай і Філіп Коляденко показали, як вони створюють музику. Окрім учасників гурту KADNAY, у кліпі постає модель у купальнику, яка позує на зоряному фоні. Дівчина досить звабливо рухається та виглядає дуже ефектно. 

Загалом кліп на пісню "Tilo" нагадував відео з 90-их та був знятий у Києві упродовж доби. При цьому глядачі відзначали, що робота Іларіона Єфремова мала елементи комп'ютерної гри. 

Дивіться відео кліпу гурту KADNAY на пісню "Tilo":

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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