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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Гурт Lama презентував кліп, під час роботи над яким ледь не померла їх вокалістка

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Гурт Lama презентував новий кліп
Гурт Lama презентував новий кліп / Фото з вільних джерел

Популярний український гурт Lama активно продовжує музичну кар'єру. 17 травня колектив представив новий кліп на пісню "Привіт, привіт", зйомки якого ледь не завершились трагічно.

Як відомо, під час зйомок кліпу в Португалії вокалістка Наталія Дзеньків повинна була зайти далеко в воду, а один із музикантів гурту спостерігав за цим на березі. Зірки проігнорували штормове попередження в регіоні, відтак співачку збила з ніг велика хвиля. За лічені секунди Наталія Дзеньків опинилась під водою та ледь не потонула. Врятував артистку музикант, який кинувся рятувати знаменитість. 

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Попри інцидент в Португалії продовжилась робота над кліпом до пісні "Привіт, привіт". Режисер відео Віктор Скуратовський завершив зйомку та передав гурту відео. Варто зазначити, що відеоробота справді вийшла ефектною. 

Дивіться відео кліпу гурту Lama на пісню "Привіт, привіт":

 

Десятки прихильників вже встигли оцінити новий кліп гурту Lama. Люди зазначили, що відеоробота є чудовою та однією з найкращих в доробку колективу. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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