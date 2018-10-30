Гурт лідера Slipknot вперше виступить у Києві: які вимоги поставили музиканти організаторам

Вже 18 листопада американський гурт Stone Sour вперше вийде на сцену в Києві. Музиканти завітають до України в рамках європейського турне, організованого на підтримку шостого альбому "Hydrograd".

Платівка вийшла у світ ще в червні 2017 року та миттєво очолила чарти Великобританії, Швейцарії, Німеччини, Нової Зеландії та США. Очолює успішний колектив фронтмен Slipknot – Корі Тейлор.

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Наразі учасники Stone Sour готуються до грандіозного виступу в київському Stereo Plaza. Рокери привезуть із собою дороге устаткування, серед якого 15 різних гітар. Корі Тейлор здивує всіх меломанів звучанням ретро-інструменту 1977 року, електрогітари, що нагадує віолончель, та унікальної кастомізованої бас-гітара

Не менш активно до концерту готуються й українські організатори. Перед виступом американські рокери здивували їх незвичним райдером.

Серед обов'язкових продуктів, які повинні бути в гримерці Корі Тейлора і його команди – кілька видів чаю, мед, лимон і ручний соковитискач. Набір – підтвердження того, що фронтмен Stone Sour серйозно піклується про свої голосові зв'язки,

– зазначили організатори виступу.

Окрім цього, учасники Stone Sour замовили 48 пляшок пива, 6 пляшок яблуневого сидру, велику пляшку шведської горілки і енергетичні напої без цукру. Доповнювати напої музиканти будуть бананами, овочевою нарізкою, в'яленою яловичиною, горіхами, родзинками і медовими кукурудзяними пластівцями. Список обов'язкових продуктів завершили три види молока – мигдальне, кокосове і натуральне коров'яче.

Хто такі Stone Sour?Популярний американський гурт Stone Sour утворився у 1992 році, але п'ять років по тому сайд-проект учасників Slipknot – Корі (вокал) і Джоела (ударні) – раптово припинив діяльність і тримав паузу до початку 2000-их. Завдяки славі Slipknot, група набирає нових обертів. Результати вражають: треки "Get Inside" (2003), "Inhale" (2004), і "30/30-150" (2006) отримали номінації на Grammy в категорії "Кращий метал-виконання", а сама команда регулярно збирає повні зали в Європі і США.