20:09
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сьогодні
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Гурт лідера Slipknot вперше виступить у Києві: які вимоги поставили музиканти організаторам

      539 Читать новость на русском
      Гурт Stone Sour вперше виступить в Києві
      Гурт Stone Sour вперше виступить в Києві / Прес-служба

      Вже 18 листопада американський гурт Stone Sour вперше вийде на сцену в Києві. Музиканти завітають до України в рамках європейського турне, організованого на підтримку шостого альбому "Hydrograd".

      Платівка вийшла у світ ще в червні 2017 року та миттєво очолила чарти Великобританії, Швейцарії, Німеччини, Нової Зеландії та США. Очолює успішний колектив фронтмен Slipknot – Корі Тейлор.

      Читайте також: Майлі Сайрус вперше приїхала до Києва: соцмережі

      Наразі учасники Stone Sour готуються до грандіозного виступу в київському Stereo Plaza. Рокери привезуть із собою дороге устаткування, серед якого 15 різних гітар. Корі Тейлор здивує всіх меломанів звучанням ретро-інструменту 1977 року, електрогітари, що нагадує віолончель, та унікальної кастомізованої бас-гітара 

      Не менш активно до концерту готуються й українські організатори. Перед виступом американські рокери здивували їх незвичним райдером. 

      Серед обов'язкових продуктів, які повинні бути в гримерці Корі Тейлора і його команди – кілька видів чаю, мед, лимон і ручний соковитискач. Набір – підтвердження того, що фронтмен Stone Sour серйозно піклується про свої голосові зв'язки,
      – зазначили організатори виступу. 

      Окрім цього, учасники Stone Sour замовили 48 пляшок пива, 6 пляшок яблуневого сидру, велику пляшку шведської горілки і енергетичні напої без цукру. Доповнювати напої музиканти будуть бананами, овочевою нарізкою, в'яленою яловичиною, горіхами, родзинками і медовими кукурудзяними пластівцями. Список обов'язкових продуктів завершили три види молока – мигдальне, кокосове і натуральне коров'яче.

      Хто такі Stone Sour?Популярний американський гурт Stone Sour утворився у 1992 році, але п'ять років по тому сайд-проект учасників Slipknot – Корі (вокал) і Джоела (ударні) – раптово припинив діяльність і тримав паузу до початку 2000-их. Завдяки славі Slipknot, група набирає нових обертів. Результати вражають: треки "Get Inside" (2003), "Inhale" (2004), і "30/30-150" (2006) отримали номінації на Grammy в категорії "Кращий метал-виконання", а сама команда регулярно збирає повні зали в Європі і США.

      Теги: LifeStyle Новини України Новини Києва Музика
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      сьогодні , 20:01 Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      Яніна Ткачук
      Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      сьогодні , 19:02 Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сьогодні , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      сьогодні , 18:39 Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      сьогодні , 18:04 Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      Інна Жолобович
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук