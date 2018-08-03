16:02
3 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ
Вєсті Кремля
20:57, 2 серпня
Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко
Вєсті.UA
20:56, 2 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Гурт Massive Attack показав прогулянку Києвом на чорно-білих фото

302 Читать новость на русском
Massive Attack у Києві
Massive Attack у Києві / Фото з Іnstagram

Знаменита британська група Massive Attack виступила у Києві 26 липня в рамках фестивалю UPark Festival.

Через кілька днів після концерту лідер гурту Роберт Дель Ная опублікував в Instagram кадри, які він зробив під час прогулянки Києвом.

Читайте також: Іво Бобул йде у президенти: Massive Attack вразили відеорядом під час виступу в Києві

Усі фото Дель Ная чорно-білі, на них зображені Хрещатик, Майдан Незалежності, Андріївський узвіз, сквер біля Золотих воріт.

Хто такі Massive Attack? Один з найвпливовіших колективів світової електронної сцени. У дискографії Massive Attack п’ять студійних альбомів, декілька ЕР, альбом реміксів і добірка хітів. Учасники гурту часто співпрацюють з іншими популярними музикантами як співавтори, продюсери і автори реміксів окремих композицій.

Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
О самом страшном преступлении против режима в России
сьогодні, 16:00 О самом страшном преступлении против режима в России
Іван Яковина
Вбивство Анатолія Жука: що відомо про екс-депутата Сумської міськради
сьогодні, 14:47 Вбивство Анатолія Жука: що відомо про екс-депутата Сумської міськради
Напади на активістів в Україні: чому місцеві "царьки" відчувають безкарність
сьогодні, 14:00 Напади на активістів в Україні: чому місцеві "царьки" відчувають безкарність
Крістіна Бердинських
Першокласник-2018: скільки коштує зібрати та як зекономити
сьогодні, 13:01 Першокласник-2018: скільки коштує зібрати та як зекономити
Яніна Ткачук
Ризики Томосу
сьогодні, 12:01 Ризики Томосу
Віталій Ковач
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Помер один з лідерів повстання в’язнів ГУЛАГу Євген Грицяк
 14 травня 2017 , 22:35
Ребров задоволений результатом жеребкування Ліги чемпіонів для "Динамо"
 25 серпня 2016 , 21:37
Україна може провести товариський матч із Сербією
 4 жовтня 2016 , 10:26
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук