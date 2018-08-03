Гурт Massive Attack показав прогулянку Києвом на чорно-білих фото
Знаменита британська група Massive Attack виступила у Києві 26 липня в рамках фестивалю UPark Festival.
Через кілька днів після концерту лідер гурту Роберт Дель Ная опублікував в Instagram кадри, які він зробив під час прогулянки Києвом.
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Усі фото Дель Ная чорно-білі, на них зображені Хрещатик, Майдан Незалежності, Андріївський узвіз, сквер біля Золотих воріт.
Хто такі Massive Attack? Один з найвпливовіших колективів світової електронної сцени. У дискографії Massive Attack п’ять студійних альбомів, декілька ЕР, альбом реміксів і добірка хітів. Учасники гурту часто співпрацюють з іншими популярними музикантами як співавтори, продюсери і автори реміксів окремих композицій.