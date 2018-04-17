Гурт "Океан Ельзи" показав закулісся зйомок кліпу в США: яскраві фото

Популярний у всьому світі гурт "Океан Ельзи" не припиняє дивувати прихильників новими експериментами та музикою. Так, учасники колективу поділились з підписниками яскравими кадрами зі зйомок нової відеороботи.

Світлини музиканти розмістили на офіційній сторінці у Facebook.

30 березня "Океан Ельзи" представили новий кліп на пісню "Без тебе". Яскраві зйомки відбулись на західному узбережжі США. Місце для кліпу обрали не випадково, адже Святослав Вакарчук наразі перебуває в США, де є студентом університету Стенфорд. Відтак фронтмен гурту не має змогу покидати країну на тривалий час.

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Режисером відео була Анна Бурячкова. У кліпі вона втілила дивовижний задум – показала світ близнюків, в яких вривається чужинець, що не має брата. Відтак його не розуміють та дивляться з підозрою. Головну роль зіграв лідер колективу – Святослав Вакарчук.

Лос-Анджелес, Buena Vista Park (Сан-Франциско), пляж Ель Матадор, шляхи та пустелі Каліфорнії стали місяцями дивного світу близнюків, в якому одинак – чужий, підозрілий, незрозумілий,

– прокоментували відео учасники гурту.

Щонайменше 13 пар близнюків взяли участь у незвичній зйомці. Яскраві кадри роботи над відео відтворюють американський колорит та будні.

Дивіться відео кліпу гурту "Океан Ельзи" на пісню "Без тебе":