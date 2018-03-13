Гурт O.Torvald встановив новий національний рекорд: деталі

Популярний український гурт O.Torvald відзначився новим досягненням: музиканти встановили рекорд, який внесли до Національного реєстру рекордів України.

Досягнення зафіксували 13 березня 2018 року. Саме в цей день рок-гурт презентував музичний кліп на пісню "Ліхтарі", який представили на найбільшому медіа-фасаді України в торговельному центрі Gulliver.

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"Символічно: найбільший екран – і ще більша любов до фанатів", – заявив вокаліст гурту O.Torvald Женя Галич.

За словами музикантів, "Ліхтарі" – це подарунок шанувальникам, який зірки зробили перед від'їздом на турне Європою.

Пісню "Ліхтарі" ми присвятили нашим фанатам. Ідея виникнення синглу в мене зародилась на концерті. "Ліхтарі" – це "наші люди", які на концертах вмикають ліхтарики на телефонах та підспівують хором з нами. Саме тому ми хотіли подарувати цей кліп фанатам, зробити його доступним кожному,

– розповів Женя Галич.

Відомо, що для зйомок кліпу було використано понад 120 світлодіодів, які створили неймовірну атмосферу. Саме з них сформувалось специфічне освітлення для відео.

Дивіться кліп до пісні гурту O.Torvald "Ліхтарі":