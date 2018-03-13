Гурт "Шосте Чуття" презентував нову пісню "Я без тебе": відео

Музиканти з гурту "Шосте Чуття" зробили всеукраїнську радіопрем’єру своєї нової пісні "Я без тебе". На підтримку новинки команда вирушить у концертний тур містами України.

Композиція лірична за настроєм, але водночас традиційна для "Шостого Чуття" за звучанням.

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Дивіться відео на пісню "Шосте Чуття" "Я без тебе":

"Шосте Чуття" – це український рок-гурт, створений у Львові у 2010 році. Навесні та влітку 2017 року музиканти провели тур Україною під назвою "Правда", який охопив більше 20 міст. На рахунку гурту два студійні альбоми "Мені треба" і "Давай Давай". Учасники Шостого чуття: Михайло Бучковський – вокал, лідер гурту, Николин Тарас – клавішні, Влад Ярош – бас-гітара, Юрій Росовський – гітара, Богдан Степаненко – ударні.