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      Гурт Spice Girls возз'єднається, але без однієї учасниці: деталі

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      Spice Girls возз'єднаються
      Spice Girls возз'єднаються / Фото з Іnstagram

      Легендарний поп-гурт Spice Girls возз'єднається для туру Великою Британією, який запланований на літо 2019 року. Проте гурт буде не у повному складі – одна з учасниць Вікторія Бекхем не братиме участі у концертах.

      Про це гурт оголосив у своєму Twitter.

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      Одна з учасниць Spice Girls Мелані Браун (Mel B) поділилася деякими деталями про возз'єднання, пише Yahoo!.

      За її словами, перемовини тривали майже півроку. Браун сподівалася, що Бекхем все ж передумає і приєднається до неї, Мел Сі, Емми Бантон і Джері Хорнер на котромусь із шоу, однак вона категорично відмовилася.

      Бекхем вирішила не мовчати і пояснила свою позицію.

      "Я не приєднаюся до свої дівчат на сцені знову, але участь в Spice Girls була надзвичайно важливою частиною мого життя, і я бажаю їм багато любові і веселощів, коли вони повернуться на сцену в наступному році. Я знаю, що вони проведуть дивовижне шоу, а шанувальники проведуть прекрасно час", – написала вона в Іnstagram.

      Хто такі Spice Girls?Британська жіноча поп-група Spice Girls була створена 1994 року за участю Мелані Браун, Вікторії Адамс (Бекхем), Емми Бантон, Мелані Чісхолм і Джері Холлівелл. У 2001 році кожна зі співачок запустила власний сольний проект, і колектив розпався.

      Дивіться кліп Spice Girls – Wannabe:

       

      Теги: LifeStyle Музика Spice Girls Вікторія Бекхем
      Джерело: 24 Канал
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