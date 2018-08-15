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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гурт The Maneken відсвяткує 10-річчя особливим концертом

17 Читать новость на русском
Євген Філатов
Євген Філатов / Фото з відкритих джерел

Гурт відомого саунд-продюсера Євгена Філатова The Maneken святкуватиме своє 10-річчя 29 вересня у київському Caribbean Club.

Музиканти готують особливу програму 10th Anniversary LIVE. На концерті виконають треки з усіх п'яти альбомів.

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Також до ювілейного концерту готують унікальне візуальне шоу. А спеціальним гостем програми стане ONUKA.

Відео кліпу The Maneken на пісню Keep moving on

За словами Євгена Філатова, його головна мета – створити на концерті камерну атмосферу, в якій "слухачі з музикантами зіграють на рівних".

Кожен альбом гурту – це новий стиль, нове звучання. Все почалося з фанку і acid-джазу, потім з'явився I'm Table і хаус. І ось з альбомом Soulmate Sublime (2011) The Maneken стає групою, стиль якої характеризували як інді. У наступних записах знову ж таки простежувалась тенденція зміни музичних напрямків. Мені здається, наша творчість привнесла в українську музику свободу, космополітичність і впізнаваність України на музичній мапі світу,
– розповів Філатов.

За свою історію The Maneken тричі удостоївся позицій в World Chart Express на MTV Europe, а також відіграв концерти для фанів Європи і США.


Фото афіші до концерту The Maneken

Квитки можна придбати тут

Теги: Музика LifeStyle
Джерело: 24 канал
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