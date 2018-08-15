Гурт The Maneken відсвяткує 10-річчя особливим концертом
Гурт відомого саунд-продюсера Євгена Філатова The Maneken святкуватиме своє 10-річчя 29 вересня у київському Caribbean Club.
Музиканти готують особливу програму 10th Anniversary LIVE. На концерті виконають треки з усіх п'яти альбомів.
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Також до ювілейного концерту готують унікальне візуальне шоу. А спеціальним гостем програми стане ONUKA.
Відео кліпу The Maneken на пісню Keep moving on
За словами Євгена Філатова, його головна мета – створити на концерті камерну атмосферу, в якій "слухачі з музикантами зіграють на рівних".
Кожен альбом гурту – це новий стиль, нове звучання. Все почалося з фанку і acid-джазу, потім з'явився I'm Table і хаус. І ось з альбомом Soulmate Sublime (2011) The Maneken стає групою, стиль якої характеризували як інді. У наступних записах знову ж таки простежувалась тенденція зміни музичних напрямків. Мені здається, наша творчість привнесла в українську музику свободу, космополітичність і впізнаваність України на музичній мапі світу,
– розповів Філатов.
За свою історію The Maneken тричі удостоївся позицій в World Chart Express на MTV Europe, а також відіграв концерти для фанів Європи і США.
Фото афіші до концерту The Maneken
Квитки можна придбати тут.