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      Гурт ТІК презентував кліп з українською прима-балериною у головній ролі

      1192 Читать новость на русском
      Гурт ТІК
      Гурт ТІК / tik.ua

      Гурт ТІК презентує атмосферне відео на ліричну композицію "Злив"а. В головній ролі – прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України Христина Шишпор.

      "Злива бере початок в атмосфері моїх віршів з книги під назвою "Без звуку". Видати книгу досі не вистачає часу, але є ексклюзивний примірник в єдиному екземплярі, який мені подарувала на день народження дружина Тетяна. Титульний вірш цієї книги і став основою пісні", – каже лідер гурту ТІК Віктор Бронюк.

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      За словами музиканта, вперше гурт зіграв пісню на сході України.

      Дивіться кліп гурту ТІК Злива: відео

      Що відомо про гурт ТІК? Історія гурту ТІК розпочалася з 2005 року, коли музиканти грали на розігрів гурту "ТАЛІТА КУМ" у Вінниці. З того часу гурт випустив багато хітів як: "Олені", "Не цілуй", "Вчителька" та інші. 

      Теги: Новини України LifeStyle Музика
      Джерело: 24 Канал
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