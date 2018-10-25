Гурт ТІК презентував кліп з українською прима-балериною у головній ролі

Гурт ТІК презентує атмосферне відео на ліричну композицію "Злив"а. В головній ролі – прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України Христина Шишпор.

"Злива бере початок в атмосфері моїх віршів з книги під назвою "Без звуку". Видати книгу досі не вистачає часу, але є ексклюзивний примірник в єдиному екземплярі, який мені подарувала на день народження дружина Тетяна. Титульний вірш цієї книги і став основою пісні", – каже лідер гурту ТІК Віктор Бронюк.

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За словами музиканта, вперше гурт зіграв пісню на сході України.

Дивіться кліп гурту ТІК Злива: відео

Що відомо про гурт ТІК? Історія гурту ТІК розпочалася з 2005 року, коли музиканти грали на розігрів гурту "ТАЛІТА КУМ" у Вінниці. З того часу гурт випустив багато хітів як: "Олені", "Не цілуй", "Вчителька" та інші.