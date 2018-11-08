Гурт ТНМК презентував магічний кліп "Янголи" про боротьбу добра і зла: відео

Український гурт ТНМК випустив відеокліп на нову пісню "Янголи" і анонсував вихід міні-альбому, який можна буде почути вже 23 листопада. Вражаючий ролик про янголів і демонів вже захоплює всі соцмережі.

Автором відеокліпу стала українська режисерка і дизайнерка Ольга Навроцька. Історія кліпу бере початок в одному з її інді-фешн фільмів "Inseparable" (Нерозлучнi), який влітку 2018 року мав величезний успіх на фестивалі в Каліфорнії. Його номінували 7 разів у різних категоріях, а згодом і відзначили двома іншими номінаціями на фестивалі у Лондоні.

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Спочатку була музика, яку написав Фагот. Потім з’явилася ідея для фешн-відео. Потім слова пісні і, нарешті, кліп для ТНМК. Я побачила сцену, яка викликала в мені змішані почуття... Це був поцілунок ангела і демона. У цей момент я раптово усвідомила, наскільки близькі стосунки пов’язують добро і зло в нашому світі і зрозуміла, що вони нероздільні. Для мене це історія про внутрішню боротьбу. Про прийняття темної сторони життя,

– розповіла Ольга Навроцька, додавши, що ідея для відеоролику прийшла до неї під час медитації.

Головним символом відеокліпу стала сова, адже саме цей птах для режисерки є дуже особливим. За словами авторки кліпу, в різних країнах сов трактують по-різному: "У цьому їх сила! Сови – зовсім не ті, ким здаються нам".



ТНМК презентували кліп і пісню "Янголи"

Всі костюми розробила Ольга та її команда. Частину з них було взято з колекцій бренду NAVRO, а от щодо масок, то їх створили на 3D-принтері. Фронтмен гурту Фагот у відеокліпі постає в образі оповідача з іншого світу, у якого на лобі намальовано три смужки індуїстського божества Шиви. У пісні також можна почути мотиви з народних пісень жителів Західного Полісся.

ТНМК – "Янголи": дивитись відеокліп онлайн

Більше кадрів зі зйомок відеокліпу дивіться у фотогалереї