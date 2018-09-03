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Гурт "ВІА Гра" покинула Анастасія Кожевникова: деталі

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Анастасія Кожевникова пішла з "ВІА Гри"
Анастасія Кожевникова пішла з "ВІА Гри" / Фото з Іnstagram

Співачка Анастасія Кожевникова, яка нещодавно вийшла заміж, покинула гурт "ВІА Гра". Її контракт закінчився другого вересня.

Про це Анастасія повідомила у коментарі для програми "Світське життя" під час власного весілля.

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"Другого вересня закінчується контракт із гуртом "ВІА Гра", і я йду в сольне плавання. Тому медовий місяць у нас скасовується. Ми працюватимемо наді мною", – підтвердила Кожевнікова.

Дівчина була учасницю гурту п’ять років, а тепер хоче почати сольну кар’єру.

"Просто п'ятирічного контракту мені вистачило. Я от чітко відбула. Тому тепер хочу спробувати власні сили, далі йти сама", – оголосила Кожевникова.

За словами співачки, її новим продюсером буде чоловік Кирил.

Додамо, навесні гурт "ВІА Гру" залишила Міша Романова, а її місце зайняла Ольга Меганська.

 

Теги: Новини України Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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