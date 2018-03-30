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Гурт "Время и стекло" назбирав вже майже мільярд переглядів на Youtube

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Гурт
Гурт "Время и стекло" назбирав вже майже мільярд переглядів на Youtube / 24 Канал

Популярний український гурт "Время и Стекло" продовжує бити рекорди за переглядами в Youtube.

Нове lyric-відео колективу "ТОП" потрапило до трендів YouTube вже за декілька годин після релізу. Пісня стала хітом, а стильний ролик набрав 20 мільйонів переглядів за три тижні, йдеться в ТСН.

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Тим часом кліп на трек "Тролль", режисером якого стала Таню Муіньо, користувачі відеосервісу переглянули 100 мільйонів разів. Також ролик посів сьоме місце в рейтингу найпопулярніших кліпів світу за версією The Pudding.

Майже 200 мільйонів переглядів у знакової для роботи групи "Имя 505", а хіти "Навернопотомучто" і "На Стиле" набрали по 110 мільйонів.

Стрімко зростає й кількість підписників каналу – їхнє число наближається до двох мільйонів. За високу популярність "Время и Стекло" отримала від YouTube "золоту кнопку".

Дивіться кліп гурту "Время и стекло" на пісню "Топ"

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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