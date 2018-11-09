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      Гурт "Время и Стекло" презентував ритмічну пісню "Песня про лицо", яка розчарувала мережу

      594 Читать новость на русском
      Група "Время и Стекло" – текст і слухати "Песня про лицо"
      Група "Время и Стекло" – текст і слухати "Песня про лицо"

      Український гурт "Время и Стекло"продовжує дивувати своїх прихильників. Музиканти представили нову пісню "Песня про лицо". Однак ритмічний трек більшість користувачів мережі не вподобали.

      Після тріумфального дуету солістки гурту "Время и Стекло" Наді Дорофеєвої з Монатіком, всі прихильники очікували такої ж запальної новинки від колективу. Однак результат, який представили музиканти, аж ніяк не сподобався меломанам.

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      Трек "Песня про лицо" з'явився одразу з мультиплікаційним роликом, в якому червоне авто їздить вулицями міста. Відео нагадувало кадри з комп'ютерної гри. У самій же пісні Надя Дорофеєва та Позитив співали про себе.

      За лічені години більше, ніж 100 тисяч користувачів мережі переглянули відео. Понад 2,8 тисячі людей не вподобали ролик, а хейтери активно прокоментували почутий трек. "Офіційно визнаю: це їхній найзбитковіший трек", "Насправді пісня не зачепила, який вже раз поспіль", "Люблю вашу групу, але ви мене розчарували", "Якщо чесно, "Время и Стекло" скотилися вниз", "Ця пісня зовсім не подобається, просто фу", "Вибачте, але пісня – цілковите л*йно", – написали прихильники гурту.

      Слухайте нову пісню гурту "Время и Стекло" – "Песня про лицо":

       

      Гурт "Время и Стекло" – "Песня про лицо": текст нової пісні

      Эус. Деус. Double. Trouble.
      Мчится. Красный. В нем два хулигана.
      Одна длинноногая
      Икона стиля,
      А другой –
      Икона музыки. 
      В машине шпилит
      Время и Стекло
      Время, Время и Стекло. 
      А в машине шпилит
      Группа "Время и Стекло".
      Главное, чтобы своё лицо ты нашёл,
      Когда бросят этот трек
      В ноги на танцпол.

      А вот эта музыка
      Нас с тобой загрузит так, что
      Каждый сам себе своё что-то представляет.
      Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

      Татататататанцуй!
      С татататаким лицом, 
      Какакак будто бы ты
      Чточто-то знаешь.

      Ой, всё!
      Мамамамастер наколи мне масти,
      Чтобы все от зависти открыли свои пасти.
      Коли тату, кольщик, 
      Колоколокольчик,
      Все мои заценят этот звонкий прикольчик.
      Я закрою партаки
      Новым модным шмотом.
      Руки в брюки, а на ноги
      Джорданы в полёте Virtual Reality.
      А у меня с*ка не маленький.

      А вот эта музыка 
      Нас с тобой загрузит так, что
      Каждый сам себе своё что-то представляет.
      Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

      Татататататанцуй!
      С татататаким лицом
      Какакак будто бы ты
      Чточто-то знаешь.
      Ой, всё! Татататататанцуй!
      С татататаким лицом
      Какакак будто бы ты
      Чточто-то знаешь. Ой, всё!

      Теги: LifeStyle Музика Новини України Надя Дорофеєва
      Джерело: 24 Канал
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