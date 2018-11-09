Український гурт "Время и Стекло"продовжує дивувати своїх прихильників. Музиканти представили нову пісню "Песня про лицо". Однак ритмічний трек більшість користувачів мережі не вподобали.

Після тріумфального дуету солістки гурту "Время и Стекло" Наді Дорофеєвої з Монатіком, всі прихильники очікували такої ж запальної новинки від колективу. Однак результат, який представили музиканти, аж ніяк не сподобався меломанам.

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Трек "Песня про лицо" з'явився одразу з мультиплікаційним роликом, в якому червоне авто їздить вулицями міста. Відео нагадувало кадри з комп'ютерної гри. У самій же пісні Надя Дорофеєва та Позитив співали про себе.

За лічені години більше, ніж 100 тисяч користувачів мережі переглянули відео. Понад 2,8 тисячі людей не вподобали ролик, а хейтери активно прокоментували почутий трек. "Офіційно визнаю: це їхній найзбитковіший трек", "Насправді пісня не зачепила, який вже раз поспіль", "Люблю вашу групу, але ви мене розчарували", "Якщо чесно, "Время и Стекло" скотилися вниз", "Ця пісня зовсім не подобається, просто фу", "Вибачте, але пісня – цілковите л*йно", – написали прихильники гурту.

Слухайте нову пісню гурту "Время и Стекло" – "Песня про лицо":

Гурт "Время и Стекло" – "Песня про лицо": текст нової пісні

Эус. Деус. Double. Trouble.

Мчится. Красный. В нем два хулигана.

Одна длинноногая

Икона стиля,

А другой –

Икона музыки.

В машине шпилит

Время и Стекло

Время, Время и Стекло.

А в машине шпилит

Группа "Время и Стекло".

Главное, чтобы своё лицо ты нашёл,

Когда бросят этот трек

В ноги на танцпол.

А вот эта музыка

Нас с тобой загрузит так, что

Каждый сам себе своё что-то представляет.

Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.



Татататататанцуй!

С татататаким лицом,

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь.



Ой, всё!

Мамамамастер наколи мне масти,

Чтобы все от зависти открыли свои пасти.

Коли тату, кольщик,

Колоколокольчик,

Все мои заценят этот звонкий прикольчик.

Я закрою партаки

Новым модным шмотом.

Руки в брюки, а на ноги

Джорданы в полёте Virtual Reality.

А у меня с*ка не маленький.



А вот эта музыка

Нас с тобой загрузит так, что

Каждый сам себе своё что-то представляет.

Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.



Татататататанцуй!

С татататаким лицом

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь.

Ой, всё! Татататататанцуй!

С татататаким лицом

Какакак будто бы ты

Чточто-то знаешь. Ой, всё!