Гурт "ВВ" випустив відеокліп на щемливу народну пісню "Дібрівонька": відео

Український рок-гурт "Воплі Відоплясова" переспівав народну пісню, якій нараховують близько 500 років, та зняв на неї заворожуючий відеокліп. Прем’єра роботи відбулась сьогодні, 15 червня.

Фронтмен гурту Олег Скрипка зазначив, що разом зі знімальною групою він намагався показати світ автентики, казки та магічних ритуалів. У народній пісні йдеться про біль дівчат, які втратили своїх коханих на війні.

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Пісня "Дібрівонька" має оригінальну прадавню мелодію. Її було знайдено під час фольклорної експедиції гурту "Божичі". Власне, у співпраці з ними й було створено цей трек. Автентичний текст я дещо доповнив віршованою формою, укладеною під народний стиль,

– поділився Олег Скрипка.

Представники гурту додають, що: ""Дібрівонька" – це не перше надбання гурту у жанрі етно-рок, але воно вперше поєднує в собі фірмову "ВВ"-шну рок-лірику та поетрі-рок, який зараз стає світовим трендом".

Гурт "ВВ" – "Дібровонька": дивитись відео онлайн