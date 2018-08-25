01:16
26 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
31°C 14°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    22°C 16°C
  • середа
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, 25 серпня
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, 25 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Гуртожиток університету горів у Києві: деталі

126 Читать новость на русском
У Києві сталася пожежа в гуртожитку НЕУ імені Гетьмана: пошкоджено речі студентів та кімната
У Києві сталася пожежа в гуртожитку НЕУ імені Гетьмана: пошкоджено речі студентів та кімната / ДСНС

Надвечір 25 серпня у Києві на вулиці на Дегтярівській, що у Шевченківському районі столиці України, сталася пожежа у гуртожитку Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Читайте також: Інспекція гуртожитками України: студенти престижних вишів живуть у шокуючих умовах

"На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилось, займання сталося в одній з житлових кімнат на сьомому поверсі 9-поверхової будівлі. Не гаючи часу, вогнеборці розпочали гасіння пожежі. О 16:48 пожежу на площі у 15 квадратних метрів було локалізовано, а о 16:58 – ліквідовано", – мовиться у повідомленні.

Пожежа гуртожиток, НЕУ, Гетьмана
Займання сталося на 9 поверсі гуртожитку НЕУ імені Гетьмана 

Зауважимо, що на місці події працювали 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 45 представників особового складу Київського гарнізону.

"Внаслідок займання пошкоджено особисті речі, віконна рама, закопчено стіни та стеля житлової кімнати. На щастя, загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується", – додають рятувальники.

Пожежа гуртожиток, НЕУ, Гетьмана
У результаті інциденту було пошкоджено одну із кімнат 

Нагадаємо, 28 липня у селі Нова Чортория Любарського району, що на Житомирщині, обвалилася стіна гуртожитку. Загиблих та травмованих внаслідок події немає.

Теги: Новини Києва Новини України Пожежа студенти ДСНС
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 25 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Фоменко попрощався зі збірною України
 19 червня 2016 , 10:55
Топ-новини: Ібрагімовіч, Федецький, Луческу, Ракицький і Безус дебютують, драми в УПЛ
 31 липня 2016 , 07:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук