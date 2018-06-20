Гусь у київському метро: повна серія постерів

Для київської підземки створили серію постерів про правила поводження у метро з головним героєм – Гусем.

Про це Київський метрополітен повідомив у Facebook.

Наразі серія включає 9 постерів. У них пасажирам нагадують як про важливі правила метро, так і про людяність і ввічливість під час спільних поїздок.

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Наразі постери виставили у вестибюлі "Золотих воріт". За кілька тижнів вони з’являться у вагонах та на станціях підземки.

"Тоді ж розпочнеться аналіз відгуків користувачів. За найкреативнішими створять наступну серію постерів про правила метро від пасажирів для пасажирів", – пояснили у "Київському метрополітені".

Постери Київський метрополітен створив у співпраці з авторкою Гуся – Надьожною та компанією Art Nation Brands.