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Гусь у київському метро: повна серія постерів

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Для київської підземки створили серію постерів про правила поводження у метро з головним героєм – Гусем.

Про це Київський метрополітен повідомив у Facebook.

Наразі серія включає 9 постерів. У них пасажирам нагадують як про важливі правила метро, так і про людяність і ввічливість під час спільних поїздок.

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Наразі постери виставили у вестибюлі "Золотих воріт". За кілька тижнів вони з’являться у вагонах та на станціях підземки.

"Тоді ж розпочнеться аналіз відгуків користувачів. За найкреативнішими створять наступну серію постерів про правила метро від пасажирів для пасажирів", – пояснили у "Київському метрополітені".

Постери Київський метрополітен створив у співпраці з авторкою Гуся – Надьожною та компанією Art Nation Brands.

 

Теги: Новини України Фотоновини метро
Джерело: 24 Канал
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