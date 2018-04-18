Гусовський назвав саботажем неспроможність Київради розглянути питання Поштової і Андріївського

Затягування розгляду проектів рішення щодо створення музею на Поштовій площі та зупинення скандального будівництва на Андріївському узвозі не є містикою. Це очевидний саботаж.

Про це заявив голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" у Київраді Сергій Гусовський під час брифінгу в Українському кризовому медіа–центрі 18 квітня.

17 квітня депутати Київради мали розглянути два проекти рішень, пов’язані з резонансними об’єктами: Поштовою площею, де на місці зведення підземного ТРЦ знайшли цінні артефакти часів Київської Русі, та Андріївським узвозом, де забудовник має намір звести 30-метровий готельний комплекс. Під час розгляду першого питання головуючий раптово перервав доповідача через начебто неможливість продовження пленарного засідання. В цей час в кулуарах перебували активісти, які вимагали від депутатів підтримати проекти рішень, направлені на збереження історичного Києва. За словами присутніх, окрім представників громади, в кулуарах були помічені провокатори, які загострювали ситуацію. В результаті штовханини були виламані двері до сесійної зали, а саме засідання перервано та перенесено на четвер, 19 квітня.

Коментуючи ці події, Сергій Гусовський заявив, що розгляд питань Поштової площі та Андріївського узвозу зривається не вперше. Депутат нагадав, що 17 квітня, напередодні розгляду питання музею на Поштовій, з’явилася інформація про ймовірне мінування зали Київради, а попереднє засідання (присвячене, зокрема, питанням Поштової площі та Андріївського узвозу), скасували у зв’язку з "технічними причинами".

"Після низки цих подій стає зрозуміло: жодної містики тут нема, є очевидний саботаж. А вчорашній неспокій в кулуарах, по-перше, можливо був спричинений запланованою провокацією (і на це мають дати відповідь правоохоронні структури). По-друге, громада й справді доведена до відчаю", – заявив Сергій Гусовський.

Своєю чергою, засновниця громадської організації "Громадський рух Почайна" Аннабелла Моріна заявила: місцева влада не хоче чути киян, які вже давно висловилися за створення на Поштовій музею.

"Засоби електронної демократії, на жаль, у Києві не працюють. Кияни швидко проголосували за петицію про створення музею на Поштовій площі. Вона набрала 13 тисяч підписів. А під час голосування за Громадський бюджет, концепція про створення музею зайняла друге місце з понад 800. Але всі ці речі не діють. Влада все одно "протягує" ідею, що музей у цьому місці створити неможливо. Але це брехня", – заявила активістка.

Про факти затягування розгляду питань, які стосуються історичного Києва, повідомив і співавтор місцевої ініціативи про зупинення будівництва висотки-готелю на Андріївському Узвозі Єгор Недашківський. Розгляд документа про розірвання договору оренди землі з підприємством "Маркон", яке має намір звести там 30-метровий готельний комплекс (хоча допустима висотність на цій території – 9 метрів), Київрада переносила вже 4 рази.

"Ця ініціатива мала розглядатися ще 15 березня. Однак із незрозумілих причин цього не сталося. Це питання переносили вже 4 рази. А зволікання у цій ситуації є небезпечним. Поки міська влада зволікає – забудовник будує. За цей час він звів перший поверх моноліту. Якщо ми зволікатимемо далі, то ризикуємо втратити Андріївський узвіз як візитівку столиці", – заявив Недашківський.

Учасники брифінгу закликали громадськість підтримати вищезгадані проекти рішення під час громадської акції "Зберегти історичний Київ", що відбудеться о 10.00 перед приміщенням КМДА (вул. Хрещатик, 36) 19 квітня. Очікується, що саме 19 квітня Київрада нарешті спроможеться розглянути два вищезгадані проекти рішення.