14:46
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Гусовський назвав саботажем неспроможність Київради розглянути питання Поштової і Андріївського

29
Сергій Гусовський
Сергій Гусовський / pershi.com

Затягування розгляду проектів рішення щодо створення музею на Поштовій площі та зупинення скандального будівництва на Андріївському узвозі не є містикою. Це очевидний саботаж.

Про це заявив голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" у Київраді Сергій Гусовський під час брифінгу в Українському кризовому медіа–центрі 18 квітня.

17 квітня депутати Київради мали розглянути два проекти рішень, пов’язані з резонансними об’єктами: Поштовою площею, де на місці зведення підземного ТРЦ знайшли цінні артефакти часів Київської Русі, та Андріївським узвозом, де забудовник має намір звести 30-метровий готельний комплекс. Під час розгляду першого питання головуючий раптово перервав доповідача через начебто неможливість продовження пленарного засідання. В цей час в кулуарах перебували активісти, які вимагали від депутатів підтримати проекти рішень, направлені на збереження історичного Києва. За словами присутніх, окрім представників громади, в кулуарах були помічені провокатори, які загострювали ситуацію. В результаті штовханини були виламані двері до сесійної зали, а саме засідання перервано та перенесено на четвер, 19 квітня.

Коментуючи ці події, Сергій Гусовський заявив, що розгляд питань Поштової площі та Андріївського узвозу зривається не вперше. Депутат нагадав, що 17 квітня, напередодні розгляду питання музею на Поштовій, з’явилася інформація про ймовірне мінування зали Київради, а попереднє засідання (присвячене, зокрема, питанням Поштової площі та Андріївського узвозу), скасували у зв’язку з "технічними причинами".

"Після низки цих подій стає зрозуміло: жодної містики тут нема, є очевидний саботаж. А вчорашній неспокій в кулуарах, по-перше, можливо був спричинений запланованою провокацією (і на це мають дати відповідь правоохоронні структури). По-друге, громада й справді доведена до відчаю", – заявив Сергій Гусовський.

Своєю чергою, засновниця громадської організації "Громадський рух Почайна" Аннабелла Моріна заявила: місцева влада не хоче чути киян, які вже давно висловилися за створення на Поштовій музею.

"Засоби електронної демократії, на жаль, у Києві не працюють. Кияни швидко проголосували за петицію про створення музею на Поштовій площі. Вона набрала 13 тисяч підписів. А під час голосування за Громадський бюджет, концепція про створення музею зайняла друге місце з понад 800. Але всі ці речі не діють. Влада все одно "протягує" ідею, що музей у цьому місці створити неможливо. Але це брехня", – заявила активістка.

Про факти затягування розгляду питань, які стосуються історичного Києва, повідомив і співавтор місцевої ініціативи про зупинення будівництва висотки-готелю на Андріївському Узвозі Єгор Недашківський. Розгляд документа про розірвання договору оренди землі з підприємством "Маркон", яке має намір звести там 30-метровий готельний комплекс (хоча допустима висотність на цій території – 9 метрів), Київрада переносила вже 4 рази.

"Ця ініціатива мала розглядатися ще 15 березня. Однак із незрозумілих причин цього не сталося. Це питання переносили вже 4 рази. А зволікання у цій ситуації є небезпечним. Поки міська влада зволікає – забудовник будує. За цей час він звів перший поверх моноліту. Якщо ми зволікатимемо далі, то ризикуємо втратити Андріївський узвіз як візитівку столиці", – заявив Недашківський.

Учасники брифінгу закликали громадськість підтримати вищезгадані проекти рішення під час громадської акції "Зберегти історичний Київ", що відбудеться о 10.00 перед приміщенням КМДА (вул. Хрещатик, 36) 19 квітня. Очікується, що саме 19 квітня Київрада нарешті спроможеться розглянути два вищезгадані проекти рішення.

Теги: Новини Києва Київрада Самопоміч КМДА
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
сьогодні, 14:04 Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
8286
Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
сьогодні, 13:01 Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
Павло Казарін 1038
Нові розробки у
сьогодні, 12:00 Нові розробки у "зеленій" енергетиці
Тимур Чмерук 1197
Закадрив. Як Володимир Гройсман монополізував кадрові призначення на держпідприємствах
сьогодні, 11:31 Закадрив. Як Володимир Гройсман монополізував кадрові призначення на держпідприємствах
1519
Колаборанти за версією Авакова: кого зарахують до зрадників?
сьогодні, 11:02 Колаборанти за версією Авакова: кого зарахують до зрадників?
Наталія Лебідь 913
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук