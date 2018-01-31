Гужва покинув Україну і попросив притулку в Австрії

Головний редактор сайту Страна.ua Ігор Гужва залишив Україну та попросив у влади Австрії політичного притулку.

Про це мовиться у зверненні редакції видання до президента України Петра Порошенка.

"Ми хочемо повідомити, що Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку у влади Австрії відповідно до прийнятої процедури. Підкреслимо, що Ігор Гужва виїхав до Австрії після того, як у нього закінчився термін запобіжного заходу, визначеного судом, і він отримав законне право покинути Україну", – мовиться у заяві.

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Нагадаємо, справа проти інтернет-видання набула резонансу наприкінці червня. Правоохоронці влаштували обшуки в редакції, а головного редактора Ігоря Гужву затримали. Його звинувачують у вимаганні грошей у депутата від "Радикальної партії" Дмитра Лінька начебто в обмін за неоприлюднення компромату.



Ігор Гужва – уродженець Слов'янська. На початку 2000-bх і у 2012 році він працював у Москві. Згодом – у медіахолдингу Ріната Ахметова, де видавав газету "Сегодня". У 2013 році він заснував видання "Вєсті", яке періодично звинувачували в упередженому висвітленні подій Революції Гідності. Видання пов'язували з колишнім міністром доходів та зборів часів Януковича Олександром Клименком, хоча Гужва це заперечував. Згодом проти Гужви відкрили кримінальне провадження за ухилення від сплати податків.