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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Гвардіола про українця Зінченка: є хороші сигнали для його майбутнього

1205 Читать новость на русском
Олександр Зінченко та Пеп Гвардіола
Олександр Зінченко та Пеп Гвардіола

Головний тренер футбольного клубу "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола після матчу з "Брайтоном", у якому його команда встановила рекорд англійської Прем’єр-ліги за кількістю забитих голів (105), відзначив Олександра Зінченка.

Українець вийшов вже на звичній позицій лівого захисника, а його команда виграла 3:1. При цьому "Манчестер Сіті" вже став чемпіоном Англії, і міг дозволити собі зіграти без огляду на рахунок.

Ми могли б сказати, що гра проти "Брайтона" не має значення. Але ні, всі 11 гравців виклалися у матчі. Зінченко грав відмінно, повноцінно контролюючи гру проти Антоні Кноккерта, який є одним з кращих вінгерів та доволі небезпечний. Це є доволі добрий сигнал для нашого майбутнього,
– заявив Пеп Гвардіола у коментарі Manchester Evening News.

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Завданням на наступний сезон для "Манчестер Сіті" головний тренер бачить захист титулу чемпіона Англії.

Варто додати, що ситуація з Зінченком у клубі не цілком ясна. Гвардіола випускав його на позиції лівого захисника, коли травму отримав головний захисник Бенджамін Менді, а згодом і Фабіан Делф. Відтак українець провів за "блакитних" 8 матчів у АПЛ, завдяки чому зумів стати чемпіоном Англії. Ще один матч гравець провів у Лізі Чемпіонів – домашній проти "Базеля", який "МанСіті" програв. Однак після відновлення гравців від травм, українець сів на лаву запасних. До матчу проти "Брайтона" 9 травня Зінченко майже два місяці не грав за клуб – попередній раз виходив на поле 12 березня у грі проти "Сток Сіті".

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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