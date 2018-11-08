Гвардіола прокоментував скандальне призначення пенальті у матчі з "Шахтарем"

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола заявив, що фол на Стерлінгу у моменті, за який призначили перше пенальті у ворота "Шахтаря", не було.

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Про це наставник "містян" заявив на післяматчевій прес-конференції.

"Ми розуміли, що там не було пенальті. Нам не подобається забивати голи у такій ситуації, але Стерлінг не зрозумів [що сталося, – 24 Канал]. Він хотів зробити удар, але перечепився за траву".

Тож Пеп Гвардіола виступив за впровадження додаткових технологій, які б допомагали арбітрам матчу. Серед них і система відеоповторів найбільш резонансних моментів гри.

"Треба допомогти суддям. Гра є швидкою, гравці є більш кваліфіковані", – підсумував Гвардіола.

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Нагадаємо, "Манчестер Сіті" розгромив "Шахтар" 6:0. Другий гол у матчі було забито з пенальті, яке призначили у епізоді, де не було порушення правил.