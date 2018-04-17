Гвен Стефані вразила шанувальників відвертим вбранням: фото

48-річна американська співачка Гвен Стефані відвідала світський захід у Лас-Вегасі, на який нарядилася у відверте вбрання, чим привернула увагу своїх шанувальників.

Співачка відвідала академію кантрі-музики у Лас-Вегасі разом зі своїм нареченим Блейком Шелтоном і одягла для цієї події доволі сексуальний образ, про що свідчать фото у її Instagram.

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Допис, поширений Gwen Stefani (@gwenstefani) 15 Кві 2018 р. о 5:35 PDT

На фото 48-річна співачка позує в ультракороткій червоній сукні з глибоким декольте, колготах в сіточку та чорних ботфортах на високих підборах. Свій відвертий образ співачка доповнила розпущеним довгим волоссям.

Допис, поширений Gwen Stefani (@gwenstefani) 16 Кві 2018 р. о 7:59 PDT



На премії Академії кантрі музики США побувала також Ніколь Кідман, яка прийшла підтримати чоловіка, попри чутки про їхнє розлучення.