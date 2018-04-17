Гвен Стефані вразила шанувальників відвертим вбранням: фото
48-річна американська співачка Гвен Стефані відвідала світський захід у Лас-Вегасі, на який нарядилася у відверте вбрання, чим привернула увагу своїх шанувальників.
Співачка відвідала академію кантрі-музики у Лас-Вегасі разом зі своїм нареченим Блейком Шелтоном і одягла для цієї події доволі сексуальний образ, про що свідчать фото у її Instagram.
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На фото 48-річна співачка позує в ультракороткій червоній сукні з глибоким декольте, колготах в сіточку та чорних ботфортах на високих підборах. Свій відвертий образ співачка доповнила розпущеним довгим волоссям.
На премії Академії кантрі музики США побувала також Ніколь Кідман, яка прийшла підтримати чоловіка, попри чутки про їхнє розлучення.