Гвінет Пелтроу і Бред Фелчак таємно одружилися: фото зіркових гостей

Нещодавно Гвінет Пелтроу постила в соцмережах фото з Мексики, куди вона вирушила разом з подругами відзначати дівич-вечір, а ввечері 14 квітня актриса і її коханий Бред Фелчак зіграли весілля, на якому вони зібрали 400 гостей.

Незважаючи на закритість таємність заходу, репортерам все-таки вдалося дізнатися, що церемонія одруження 45-річної акторки і 47-річного продюсера пройде в історичній будівлі Театру Лос-Анджелеса, куди молодята запросили своїх друзів по кіноіндустрії, йдеться у виданні Daily Mail.

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Театр Лос-Анджелеса

Серед гостей було помічено Дженніфер Еністон, Демі Мур, Кейт Хадсон, Лів Тайлер, Джулія Робертс, Кемерон Діас, Стівен Спілберг та інші.

Цікаво, що захід було заявлено як "вечірка з нагоди заручин", проте західні журналісти впевнені, що це була саме весілля, а Гвінет приїхала на торжество в плаття бордового кольору, щоб збити з пантелику пресу, а традиційний наряд нареченої, на їхню думку, привезла мама Пелтроу – на вході в театр Блайт Даннер була помічена з чохлом для одягу, на якому виднівся логотип весільного дизайнера Monique Lhuillier.



Гвінет Пелтроу



Мама Гвінет Пелтроу

Як зазначають ЗМІ, наречений акторки приїхав на вечірку окремо від Гвінет.



Бред Фелчак

Як розповідають очевидці, пара покинула вечірку до того, як роз'їхалися гості.



Стівен Спілберг



Демі Мур



Камерон Діаз



Дженіфер Еністон

Джулія Робертс



Дивіться відео весілля Гвінет Пелтроу і Бред Фелчак