Гвінет Пелтроу оштрафували на кругленьку суму за продаж неефективних секс-тренажерів

Голлівудську акторку Гвінет Пелтроу оштрафували на 145 тисяч доларів. Причина – розлючені покупці, які придбали в інтернет-магазині зірки Goop нефритові і кварцові вагінальні "яйця", які обіцяли "збільшувати сексуальну енергію".

Однак "збільшення енергії" споживачі не помітили і вирішили подати до суду на компанію. Про це пише видання InStyle.

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Так, на сайті покупців інформують, що ці секс-тренажери просто творять дива: покращують сексуальну енергію, приводять у норму гормони, регулюють менструальний цикл і підвищують витривалість сечового міхура. Та ще й приваблива ціна за чудо-річ – 55 доларів – переконала людей придбати це.



Кварцеві вагінальні "яйця" за 55 доларів

На жаль, покупці залишилися без жодного вау-ефекту і подали позов на компанію Гвінет Пелтроу.

Зазначається, що у рамках досудової угоди Goop пообіцяла виплатити компенсацію в розмірі 145 тисяч доларів тим, хто придбав їхні продукти. Крім того, протягом наступних 5 років компанія буде утримуватися від заяв, які не перевірені медиками-професіоналами.

Цікаво, що це не перший скандал з товарами на сайті зірки. Минулого разу новий асортимент зазнав критики: компанія продавала спреї від енергетичних вампірів за 30 доларів і "магічні" камінці за 85 доларів, заряджені особистим шаманом актриси.



Пил для підвищення сексуальної енергії за 38 доларів