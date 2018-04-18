Гвінет Пелтроу розповіла, для чого запросила на вечірку 400 зіркових гостей

Після появи у західних ЗМІ інформації, що Гвінет Пелтроу і продюсер Бред Фелчак таємно одружилися, акторка та її бойфренд розповіли, що насправді це була вечірка в честь заручин.

Хоча більшість західних ЗМІ вирішили, що пара потайки одружилася, виявилося, що насправді зіркова пара покликала зіркових друзів погуляти на їхніх заручинах.

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Гвінет Пелтроу і Бред Фелчак

Про те, що насправді закохані відзначали заручини стало відомо з допису акторки у її Instagram, в якому вона подякувала всім, хто долучився до організації заручин.

Варто додати, що на цю вечірку прийшло близько 400 гостей. Серед них такі зірки як Демі Мур, Джулія Робертс, Кемерон Діаз, Лів Тайлер, Кейт Хадсон, Дженніфер Еністон та багато інших.

Як повідомляють західні ЗМІ, Гвінет та Бред планують одружитися наступного року в Хемптонсі і відсвяткувати цю подію в колі сім'ї.