Гвінет Пелтроу розсекретила уривок з наступного фільму про "Месників"

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу, яка зіграла одну із ролей у фільмах "Месники", випадково поширила спойлер про епізод наступної частини кінострічки.

Про це повідомляє IndieWire.

Зазначимо, що акторка Гвінет Пелтроу зіграла роль коханої Тоні Старка – Пеппер Потс. В останній кінострічці про супергероїв "Месники: Війна нескінченності" Залізна людина розповідає коханій, що бачив сон, у якому він з Пеппер мав дитину. Однак дівчина запевнила, що не вагітна.

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Однак, за словами Гвінет Пелтроу, прихильники супергероя таки побачуть його в ролі татуся. Адже в наступному фільмі Тоні Старк таки матиме дитину.

Пеппер і Тоні багато пройшли разом. Спочатку вона була для нього лише асистенткою, але пізніше їхні відносини розвинулися. Зараз вони одружені і виховують дитину,

– розповіла Гвінет Пелтроу.

Зазначимо, що прихильники серії фільмів від студії Marvel ще після початку прем'єри нової частини припускали, що Тоні Старк не просто розповів про свій сон. Залізна людина зробив своєрідний анонс для наступної кінострічки. Відтак люди з нетерпінням чекають на продовження історії кохання Тоні Старка та чарівної Пеппер Потс.

Нагадаємо, що фільм "Месники: Війна нескінченності" побив кінематографічний рекорд. Кінострічка за 11 днів зібрала понад мільярд доларів в прокаті. В Україні одна з найочікуваніших прем'єр відбулась 26 квітня. Десятки тисяч людей вже відвідали кіносеанси та діляться враженнями від фільму у мережі.



За офіційним трейлером, всі супергерої Marvel, які з’являлись в попередніх фільмах, постали проти головного ворога – Таноса. Лиходій намагається отримати камені безкінечності, щоб мати змогу змінювати реальність, як йому заманеться. Месники стануть на заваді Таносу.