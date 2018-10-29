03:34
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті.UA. Слізні листи Савченко про допомогу. Стокгольмський синдром Барни
      Вєсті.UA
      20:52, 29 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      Гвінет Пелтроу вдруге вляпалась в скандал через випуск сумнівних таблеток

      331 Читать новость на русском
      Гвінет Пелтроу
      Гвінет Пелтроу / Instagram / @gwynethpaltrow

      Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу лише нещодавно мала проблеми з випуском секс-тренажерів, як вже знову вляпалась в черговий скандал. Вітаміни для вагітних та годуючих жінок, які вона продавала на власному сайті, перевищили рекомендовані дозування.

      Про це повідомляють на The Sunday Times.

      Вітаміни під назвою The Mother Load, за думкою гінекологів та ендокринологів, містять велику кількість вітаміну A, що здатен зашкодити як матері, так і дитині. Також фахівці найбільшого порталу про вагітність в США Baby Center зазначають, що медичний препарат може призвести до серйозних внутрішньоутробних вад під час вагітності.

      Читайте також: Секрет швидкого схуднення: рецепт детокс-супу від голлівудської акторки Гвінет Пелтроу

      У зв’язку з цим медики вирішили влаштувати бойкот сайту актриси Goop, який продає сумнівні медичні товари. Медики додають, що не лише ці вітаміни, а й багато інших препаратів не мають нічого спільного зі здоровим способом життя. Тому лікарі звернулись до всіх покупців сайту Goop, що жоден продукт, вироблений командою під керівництвом Гвінет Пелтроу, не схвалений ні Національною службою охорони здоров'я Великобританії, ні Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

      Представники сайту Goop у свою чергу відповіли на заяву та зазначили, що вітаміни The Mother Load є абсолютно безпечними і не шкодять вагітним та годуючим матерям, якщо вони не вживатимуть у своєму раціоні надто багато моркви, яка містить вітамін A.

      Нагадаємо, що Гвінет Пелтроу місяць тому оштрафували на 145 тисяч доларів через неефективність нефритових і кварцових вагінальні "яєць", які повинні були "збільшувати сексуальну енергію".

      Теги: LifeStyle Ліки Здоров'я Медицина Голлівуд Гвінет Пелтроу Скандал
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 29 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 29 жовтня: жахлива авіакатастрофа в Індонезії, Гонтарева знайшла роботу
      29 жовтня , 22:50 Головні новини 29 жовтня: жахлива авіакатастрофа в Індонезії, Гонтарева знайшла роботу
      Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину
      29 жовтня , 22:00 Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину
      Злой Одессит
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      29 жовтня , 11:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Серйозний виклик Європі, – західні ЗМІ про близьке завершення "ери Ангели Меркель"
      29 жовтня , 21:02 Серйозний виклик Європі, – західні ЗМІ про близьке завершення "ери Ангели Меркель"
      Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни
      29 жовтня , 20:36 Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни
      Артем Овдієнко
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук