Гвінет Пелтроу вдруге вляпалась в скандал через випуск сумнівних таблеток

Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу лише нещодавно мала проблеми з випуском секс-тренажерів, як вже знову вляпалась в черговий скандал. Вітаміни для вагітних та годуючих жінок, які вона продавала на власному сайті, перевищили рекомендовані дозування.

Про це повідомляють на The Sunday Times.

Вітаміни під назвою The Mother Load, за думкою гінекологів та ендокринологів, містять велику кількість вітаміну A, що здатен зашкодити як матері, так і дитині. Також фахівці найбільшого порталу про вагітність в США Baby Center зазначають, що медичний препарат може призвести до серйозних внутрішньоутробних вад під час вагітності.

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У зв’язку з цим медики вирішили влаштувати бойкот сайту актриси Goop, який продає сумнівні медичні товари. Медики додають, що не лише ці вітаміни, а й багато інших препаратів не мають нічого спільного зі здоровим способом життя. Тому лікарі звернулись до всіх покупців сайту Goop, що жоден продукт, вироблений командою під керівництвом Гвінет Пелтроу, не схвалений ні Національною службою охорони здоров'я Великобританії, ні Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Представники сайту Goop у свою чергу відповіли на заяву та зазначили, що вітаміни The Mother Load є абсолютно безпечними і не шкодять вагітним та годуючим матерям, якщо вони не вживатимуть у своєму раціоні надто багато моркви, яка містить вітамін A.

Нагадаємо, що Гвінет Пелтроу місяць тому оштрафували на 145 тисяч доларів через неефективність нефритових і кварцових вагінальні "яєць", які повинні були "збільшувати сексуальну енергію".