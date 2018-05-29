Гвінет Пелтроу з чоловіком відправились у сонячну Мексику: яскраві фото

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу та її чоловік Бред Фелчак вирушили у романтичну мандрівку до Мексики. Відповідні фото з'явились на Instagram-сторінці зірки.

Як відомо, у квітні 2018 року Гвінет Пелтроу та Бред Фелчак таємно одружились. Церемонію провели у колі найближчих друзів та родичів, а саму подію зірки анонсували, як святкування з нагоди заручин. Для особливого заходу подружжя обрало символічне місце – історичну будівлю Театру Лос-Анджелеса.

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Одразу після весілля 45-річна акторка і 47-річний продюсер поринули в роботу, відклавши мандрівку. Відтак, ймовірно, мексиканський відпочинок – не що інше, як медовий місяць Гвінет Пелтроу та Бреда Фелчака.

Для відпочинку голлівудське подружжя обрало один із найрозкішніших курортів у Мексиці – Costa Palmas. Гвінет Пелтроу та Бред Фелчак щасливо позували перед камерою на фоні розкішного водоспаду.

Допис, поширений Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 28 Тра 2018 р. о 4:17 PDT

Окрім цього, акторка засвітила струнку фігуру на фоні пляжного пейзажу. Гвінет Пелтроу з широкою посмішкою щасливо позувала в короткому комбінезоні.

Допис, поширений Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 28 Тра 2018 р. о 1:58 PDT

Судячи з фото, Гвінет Пелтроу по-справжньому щаслива з Бредом Фелчаком. Однак мати спільних дітей пара не планує. Про це акторка зізналась в одному з інтерв'ю. Зірка додала, що вони і так є щасливими батьками: у Гвінет є двоє дітей від першого шлюбу з Крісом Мартіном, як і у Бреда Фелчака.

Хто така Гвінет Пелтроу?

Американська акторка, яка є однією з найпопулярніших зірок Голлівуду. Гвінет Пелтроу зіграла у фільмах "Талановитий містер Ріплі", "Чужий квиток", "Одержимість", "Коханці", "Зараза", "Залізна людина" та "Месники". За участь у кінострічці "Закоханий Шекспір" акторка отримала престижну премію "Оскар". Окрім цього, Гвінет Пелтроу є власником відзнак MTV Movie Awards, "Золотий глобус" та BAFTA.