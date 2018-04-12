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Вертольоти, які розпилили хімічну отруту над Думою, прилетіли із авіабази Асада, – ЗМІ

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Вертольоти, які скинули хімічну зброю на Думу, прилетіли із авіабази президента Асада
Вертольоти, які скинули хімічну зброю на Думу, прилетіли із авіабази президента Асада / intvua

Найімовірніше, гвинтокрили, які скинули хімічну зброю на місто Дума, прилетіли із авіабази Думайр, що належить Військово-повітряним силам Сирії. Два вертольоти МІ-8 рухались на південний захід від авіабази за півгодини до атаки.

Про це інформує Bellingcat, опираючись на матеріали розслідування волонтерів.

Спостерігачі помітили два вертольоти Мі-8, що рухались на південний захід від авіабази Думайр, що належить Військово-повітряним силам Сирії, в напрямку Думи за півгодини до ймовірної хімічної атаки в Думі,
– пишуть у виданні.

Згідно із матеріалами розслідування, атак, скоріш за все, було дві. Перша сталася близько 16:00 за місцевим часом біля пекарні на вулиці Омара бен Аль-Хаттаба. Там постраждало 15 людей. Інша трапилася о 19:30 на площі Аль-Шухада. Згідно з даними, в результаті другої атаки загинуло 55 осіб, ще 860 постраждали. З інших джерел відомо про 43 загиблих та понад 500 постраждалих.

Також у розслідуванні вказано, що біля пекарні люди отруїлися саме хлором. А ось симптоми постраждалих під час хіматаки о 19.30 відрізняються та не надто схожі на ті, які виникають під час отруєння цією речовиною. Зазначається, що хлор самостійно не може викликати такі симптоми, бо не впливає на нервову систему. Волонтери додають, що у людей були симптоми, які свідчать про органічні сполуки фосфору в газовій категорії зарин, хоч постраждалі відчували також і запах хлору.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. В уряді США наголосили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади.

Згодом, глава Білого дому Дональд Трамп із безпрецедентною рішучістю прокоментував хімічну атаку в Сирії, засудивши дії Башара Асада та пригрозивши главі Кремля Володимиру Путіну "сплатою великої ціни" за підтримку сирійського диктатора.

Теги: Новини політики Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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