Вертольоти, які розпилили хімічну отруту над Думою, прилетіли із авіабази Асада, – ЗМІ

Найімовірніше, гвинтокрили, які скинули хімічну зброю на місто Дума, прилетіли із авіабази Думайр, що належить Військово-повітряним силам Сирії. Два вертольоти МІ-8 рухались на південний захід від авіабази за півгодини до атаки.

Про це інформує Bellingcat, опираючись на матеріали розслідування волонтерів.

Спостерігачі помітили два вертольоти Мі-8, що рухались на південний захід від авіабази Думайр, що належить Військово-повітряним силам Сирії, в напрямку Думи за півгодини до ймовірної хімічної атаки в Думі,

– пишуть у виданні.

Згідно із матеріалами розслідування, атак, скоріш за все, було дві. Перша сталася близько 16:00 за місцевим часом біля пекарні на вулиці Омара бен Аль-Хаттаба. Там постраждало 15 людей. Інша трапилася о 19:30 на площі Аль-Шухада. Згідно з даними, в результаті другої атаки загинуло 55 осіб, ще 860 постраждали. З інших джерел відомо про 43 загиблих та понад 500 постраждалих.

Також у розслідуванні вказано, що біля пекарні люди отруїлися саме хлором. А ось симптоми постраждалих під час хіматаки о 19.30 відрізняються та не надто схожі на ті, які виникають під час отруєння цією речовиною. Зазначається, що хлор самостійно не може викликати такі симптоми, бо не впливає на нервову систему. Волонтери додають, що у людей були симптоми, які свідчать про органічні сполуки фосфору в газовій категорії зарин, хоч постраждалі відчували також і запах хлору.