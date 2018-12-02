Гвоздик – Стівенсон: відео бою
У ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC.
Це був бій за повноцінний титул чемпіона WBC між тимчасовим чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександром Гвоздиком та володарем повноцінного титулу Адонісом Стівенсоном. Сам бій протривав 11 раундів, аж поки Гвоздик не відправив суперника у нокаут.
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Гвоздик переміг та став чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі.
Відео бою Гвоздик – Стівенсон
Джерело: 24 Канал
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