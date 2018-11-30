Гвоздик і Стівенсон провели зважування перед боєм: відео
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (15-0, 12 KO) і чемпіон світу за версією WBC в цій же вазі Адоніс Стівенсон (29-1-1, 25 KO) провели зважування перед боєм.
Гвоздик показав вагу 79,2 кг, що на 200 грамів більше, ніж у Стівенсона.
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Ліміт напівважкої ваги - 79,37 кг. Також боксери провели дуель поглядів.
Нагадаємо, що поєдинок відбудеться в ніч з 1 на 2 грудня у Квебеку.
Джерело: 24 Канал
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