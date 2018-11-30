Гвоздик і Стівенсон провели зважування перед боєм: відео

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (15-0, 12 KO) і чемпіон світу за версією WBC в цій же вазі Адоніс Стівенсон (29-1-1, 25 KO) провели зважування перед боєм.

Гвоздик показав вагу 79,2 кг, що на 200 грамів більше, ніж у Стівенсона. Читайте також: Сутенер, в'язень і кривдник Белью: хто такий наступний суперник Гвоздика – Адоніс Стівенсон? Ліміт напівважкої ваги - 79,37 кг. Також боксери провели дуель поглядів. Нагадаємо, що поєдинок відбудеться в ніч з 1 на 2 грудня у Квебеку.